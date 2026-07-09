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Jueves, 9 julio 2026
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ENROQUE

Últimos días de la víctima... de la interna libertaria: el lunes “bajarían” a Romo

Crónica de una suerte anunciada: el presidente del bloque violeta en la Legislatura perderá ese puesto para ocupar un lugar de menos impacto. Lo reemplazará el karinista Osaba. Las Fuerzas del Cielo, más cerca de la tierra.

Últimos días de la víctima... de la interna libertaria: el lunes “bajarían” a Romo
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Todo parece indicar que Agustín Romo vive sus últimos días como presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense. El lunes se concretaría, finalmente, su anunciada remoción de ese cargo para que lo reemplace Juan Osaba, en un enroque que llevará al joven legislador a una vicepresidencia de la Cámara, con menor peso práctico.

Es la crónica de una suerte anunciada: el fin de la presidencia de Romo había sido decidido por Karina Milei hace ya varios meses, en el contexto de una agria interna entre las “Fuerzas del Cielo” (que integra el hasta ahora titular de la bancada) y los más terrestres seguidores de Karina, referenciados en Sebastián Pareja en territorio bonaerense.

Osaba asumirá la presidencia del bloque en un intercambio de funciones que tendría lugar ni bien pase el fin de semana largo, en la sesión de la Legislatura. Romo ocupará la vicepresidencia que hoy retiene su compañero parejista.

La movida es el resultado de una puja intestina entre ambas facciones del espacio libertario a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Las “Fuerzas del Cielo” de Santiago Caputo perdieron peso en el armado mileísta y en la confección de las listas electorales del año pasado Pareja se llevó casi todo.

Los días de Romo como conductor estaban contados.
 

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