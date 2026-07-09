Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de julio de 2026 ENROQUE

Últimos días de la víctima... de la interna libertaria: el lunes “bajarían” a Romo

Crónica de una suerte anunciada: el presidente del bloque violeta en la Legislatura perderá ese puesto para ocupar un lugar de menos impacto. Lo reemplazará el karinista Osaba. Las Fuerzas del Cielo, más cerca de la tierra.

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