Volver | La Tecla Nacionales 9 de julio de 2026 DON CHATARRÍN AFUERA

El dueño del Inter Miami se quedó con el gasoducto de Vaca Muerta y dejó otra vez a Techint sin la obra

El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco y la italiana Bonatti ganó la licitación para construir el gasoducto del proyecto Argentina LNG, una obra de US$1.200 millones que unirá Vaca Muerta con Sierra Grande. Techint-Sacde volvió a quedar relegada en una de las mayores apuestas energéticas del país.

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