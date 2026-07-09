El dueño del Inter Miami se quedó con el gasoducto de Vaca Muerta y dejó otra vez a Techint sin la obra
El consorcio integrado por la estadounidense Pumpco y la italiana Bonatti ganó la licitación para construir el gasoducto del proyecto Argentina LNG, una obra de US$1.200 millones que unirá Vaca Muerta con Sierra Grande. Techint-Sacde volvió a quedar relegada en una de las mayores apuestas energéticas del país.
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La carrera por la infraestructura que permitirá transformar a la Argentina en un gran exportador de gas natural licuado (GNL) dejó un resultado que vuelve a golpear a uno de los actores históricos del sector energético. El consorcio conformado por la estadounidense Pumpco y la italiana Bonatti se impuso en la licitación para construir el gasoducto del proyecto Argentina LNG, desplazando a la unión entre Techint y Sacde, que se quedó otra vez afuera de una obra estratégica vinculada a Vaca Muerta.
La definición se conoció este 9 de julio y representa un paso clave para el proyecto que lidera YPF junto con la italiana ENI y la saudí XRG, la unidad internacional de inversiones energéticas de ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dhabi. La iniciativa busca convertir a la Argentina en un proveedor de GNL para los mercados internacionales a partir del enorme potencial gasífero de la formación neuquina.
La adjudicación quedó en manos de dos compañías que nunca antes habían desarrollado infraestructura energética en el país. Pumpco es una subsidiaria de MasTec, el gigante de la construcción de ductos fundado por el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas, reconocido mundialmente por ser uno de los propietarios del club de fútbol Inter Miami CF, donde juega Lionel Messi.
La italiana Bonatti, por su parte, cuenta con una extensa trayectoria en la construcción de infraestructura energética en distintos continentes, aunque tampoco había desembarcado hasta ahora en el mercado argentino. Ambas firmas llegaron acompañadas por la empresa nacional Contreras Hermanos, que participó en la ingeniería y el diseño del proyecto, aunque la licitación tuvo carácter internacional y no le permitió presentarse como oferente.
Fuentes del sector señalaron que la propuesta presentada por Pumpco y Bonatti resultó aproximadamente un 15% más económica que la de Techint-Sacde, una diferencia que terminó inclinando la balanza en favor del consorcio extranjero.
La obra contempla una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares y constituye uno de los pilares de la estrategia exportadora de GNL impulsada por YPF y sus socios. El nuevo sistema de transporte conectará la Meseta Buena Esperanza, en el corazón de Vaca Muerta, con la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde se desarrollará la terminal marítima desde la cual se exportará el gas licuado.
El proyecto incluye la construcción de dos ductos paralelos que se extenderán a lo largo de 527 kilómetros. El principal será un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro, mientras que el segundo será un poliducto de 24 pulgadas destinado al transporte de los componentes líquidos asociados al gas.
Por sus dimensiones, el nuevo ducto se convertirá en el de mayor diámetro construido en la historia del país, superando al gasoducto Perito Moreno y también a la infraestructura que desarrolla Southern Energy para su propio proyecto exportador de GNL.
Sin embargo, la adjudicación todavía deberá atravesar una instancia decisiva. El inicio de las obras depende de que el consorcio YPF-ENI-XRG adopte la denominada Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), un paso previsto para finales de este año o principios de 2027. Recién entonces comenzará la ejecución efectiva del proyecto.
La derrota representa otro revés para Techint y Sacde, empresas que históricamente concentraron buena parte de las grandes obras de transporte de hidrocarburos en la Argentina. Semanas atrás, ambas compañías también habían quedado en segundo lugar en la licitación para construir el gasoducto San Matías, pieza fundamental del proyecto de exportación de GNL de Southern Energy.
La seguidilla de resultados adversos se suma a otro traspié sufrido este año por el grupo de Paolo Rocca, cuando Tenaris, la fabricante de tubos del holding, perdió la compulsa para proveer los caños de otra obra energética frente a la empresa india Welspun. Aquel resultado generó incluso un cruce público entre Rocca y el presidente Javier Milei.
Paradójicamente, mientras Techint-Sacde continúa trabajando en la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur, una de las obras de infraestructura más importantes de la cuenca neuquina, su liderazgo en el negocio de los grandes ductos comienza a enfrentar una competencia cada vez más intensa por parte de jugadores internacionales.