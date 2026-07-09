Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de julio de 2026 TRANSPORTE

Dura sanción a un conductor que robó una cámara y un acta a un inspector de tránsito

Un conductor protagonizó un violento episodio durante un operativo conjunto entre el Ministerio de Transporte bonaerense y AUBASA en el peaje de Hudson. Había sido infraccionado por circular sin la VTV vigente y terminó huyendo tras sustraer documentación oficial y una cámara corporal perteneciente a un agente.

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