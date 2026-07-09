Volver | La Tecla Nacionales 9 de julio de 2026 9 DE JULIO

García Cuerva endureció su mensaje: críticas por las "mezquindades políticas" y la corrupción

En el Tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo de Buenos Aires llamó a "independizarse de la indiferencia", condenó la corrupción, cuestionó la polarización política y reclamó una Argentina con mayor diálogo y sensibilidad social, con Javier Milei presente en la Catedral.

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