García Cuerva endureció su mensaje: críticas por las "mezquindades políticas" y la corrupción
En el Tedeum por el Día de la Independencia, el arzobispo de Buenos Aires llamó a "independizarse de la indiferencia", condenó la corrupción, cuestionó la polarización política y reclamó una Argentina con mayor diálogo y sensibilidad social, con Javier Milei presente en la Catedral.
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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció este miércoles una homilía de fuerte contenido político y social durante el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana y encabezado por el presidente Javier Milei. En un mensaje atravesado por llamados a la unidad, la solidaridad y la ética pública, el prelado volvió a interpelar a la dirigencia nacional con duras críticas a la corrupción, la indiferencia y la confrontación política.
El eje de su discurso fue la necesidad de que la Argentina se "independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren". García Cuerva advirtió que gran parte de la sociedad atraviesa situaciones de exclusión y reclamó recuperar la capacidad de escuchar al otro, en un contexto de fuertes tensiones políticas y dificultades económicas.
Uno de los pasajes más contundentes estuvo dedicado a la corrupción. El arzobispo pidió terminar con las "cuevas de la corrupción" y sostuvo que esas prácticas profundizan las desigualdades, porque permiten que unos pocos se enriquezcan mientras aumentan las necesidades de los sectores más vulnerables.
También cuestionó el clima de enfrentamiento permanente entre los distintos sectores políticos. Sin mencionar dirigentes en particular, alertó sobre la "mezquindad política", el individualismo y las disputas que, según afirmó, terminan alejando a los dirigentes de los problemas cotidianos de la población.
En otro tramo de la homilía, García Cuerva recurrió a una frase de Lionel Messi para reforzar su mensaje de unidad. A partir de esa referencia, insistió en que los argentinos deben dejar de lado las divisiones para trabajar en objetivos comunes y reconstruir los vínculos sociales.
El arzobispo remarcó además que "nadie es descartable" y llamó a construir una sociedad donde todos tengan oportunidades. En esa línea, sostuvo que la independencia no puede reducirse a una conmemoración histórica, sino que debe traducirse en un compromiso concreto con la dignidad, el trabajo y la inclusión.
El mensaje fue seguido en primera fila por Milei, integrantes de su gabinete nacional, autoridades legislativas y representantes del Poder Judicial, quienes asistieron al tradicional oficio religioso luego de los actos oficiales por el 9 de Julio.
La homilía volvió a marcar diferencias entre la conducción de la Iglesia porteña y el Gobierno nacional. Al igual que en celebraciones patrias anteriores, García Cuerva utilizó el Tedeum para advertir sobre el deterioro del tejido social, la necesidad de combatir la pobreza y la obligación de poner en el centro a quienes atraviesan mayores dificultades.
Con un discurso que combinó referencias religiosas con definiciones sobre la realidad política y económica, el arzobispo cerró la ceremonia convocando a reconstruir la esperanza, abandonar la indiferencia y promover una cultura del encuentro como condición necesaria para afrontar los desafíos que enfrenta el país