Volver | La Tecla Informe Especial 9 de julio de 2026 EN ALERTA

Por Andrés Sosa

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La crisis tensiona la gestión en PBA

El ajuste llevado a cabo por Javier Milei pega duro en la provincia de Buenos Aires y provoca el crecimiento de demandas hacia la administración de Axel Kicillof. Conflictos que se acumulan y preocupan.

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