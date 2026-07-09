La Municipalidad reflota el Dinoparque y continúa con la puesta en valor de la Repu
El proyecto, iniciado en 2023 durante la gestión de Garro, había avanzado hasta un 80% pero quedó inconcluso y abandonado tras el cambio de administración.
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La Municipalidad de La Plata, a través del EMATUR, decidió retomar una iniciativa que permanecía pendiente desde hace tres años. Mediante el llamado a Licitación publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, busca concesionar el uso exclusivo de un sector del predio de Gonnet (junto al avión de Aerolíneas Argentinas) para desarrollar el Dinoparque.
Fuentes del organismo confirmaron que el nuevo proyecto mantendrá las mismas características que el original y que la colaboración con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) continuará.
El atractivo consistirá en un paseo temático inspirado en “Tierra de Dinos” de Tecnópolis, con réplicas a escala y con movimiento de especies que habitaron la Patagonia en el Cretácico Medio, hace unos 115 millones de años: giganotosaurus, braquiosaurios, pterodaustros, plesiosaurios, gliptodontes y megaterios.
El recorrido incluirá cascadas, un lago artificial, un puente, cuevas, senderos y un campamento paleontológico, además de un museo, un laboratorio interactivo y un espacio gastronómico temático denominado Dino Café. El asesoramiento científico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP garantizará el rigor en las reconstrucciones.
La Licitación Pública N° 1/26 tiene como objetivo adjudicar a un inversor privado la construcción, el equipamiento y la explotación comercial del parque. La apertura de las ofertas se concretará el próximo lunes 13 de julio en la sede del EMATUR, en el Palacio Campodónico.
Desde el ente destacaron la importancia de aprovechar su autarquía para ampliar la oferta de servicios en los espacios públicos a su cargo: “La intención es, a partir de la autarquía del EMATUR, brindar más servicios en los ámbitos públicos que nos toca administrar”. El proyecto se enmarca en un proceso más amplio de reactivación de la República de los Niños, uno de los íconos turísticos y recreativos de La Plata que en los últimos años sufrió deterioro por falta de inversión.
La llegada de esta atracción familiar con aval científico y financiamiento privado busca potenciar el predio, que ya cuenta con la Granja, el paseo en barco y el parque de juegos mecánicos.
Sin ir más lejos, ayer en conferencia de prensa, en la inauguración de cuatro oficinas de diferentes secretarias que funcionan en la Torre 1, anunció que el deseo del municipio es que: “si dios quiere este año en el 75 aniversario de la Repu, vamos a tener terminada “La Casa del Niño”, para que los niños puedan dormir”, reforzando el proceso de reactivación y puesta en valor.