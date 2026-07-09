Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de julio de 2026 LICITACIÓN

La Municipalidad reflota el Dinoparque y continúa con la puesta en valor de la Repu

El proyecto, iniciado en 2023 durante la gestión de Garro, había avanzado hasta un 80% pero quedó inconcluso y abandonado tras el cambio de administración.

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