Independencia: una fecha clave con tono político y reflexión en las redes sociales
Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de 1816. Referentes de la política bonaerense y nacional usaron las redes para dejar su mensaje por la fecha patria
Compartir
Argentina celebra un nuevo aniversario de la declaración de su independencia en 1816. Con un claro mensaje, distintos referentes de la política provincial y nacional se volcaron a las redes sociales donde dejaron su mensaje por la efeméride patria. Los mensajes más destacados de la dirigencia bonaerense
🇦🇷 Hoy conmemoramos la Declaración de la Independencia de nuestra nación y celebramos los valores de libertad y soberanía que forman parte de nuestra identidad. Sigamos construyendo una Argentina cada día mejor para todas y todos.#9DeJuliopic.twitter.com/6IAdYy7DHh
A 210 años de la Declaración de la Independencia de la Patria, reafirmemos nuestro compromiso con la soberanía nacional y renovemos la convicción de construir el país por el que lucharon nuestros próceres. Que su legado de coraje y unidad nos inspire a seguir… pic.twitter.com/jwYuxDw1bk
Este 9 de Julio, a 210 años de la Declaración de la Independencia, honramos la decisión histórica de un pueblo que eligió ser libre y asumir el desafío de forjar su propio destino. Los tambores de la historia redoblaron en Tucumán y sellaron para siempre el rumbo de nuestra… pic.twitter.com/FOoU7SskKR
En este Día de la Independencia reafirmamos el espíritu soberano de nuestra patria que se construye y se solidifica a través de la producción, el empleo genuino y el desarrollo productivo en todo el territorio nacional. pic.twitter.com/wQJQbXtRPG
🇦🇷 Se cumplen 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina, hito que marcó la ruptura política formal de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. pic.twitter.com/3ZXNGfh4qj