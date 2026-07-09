Independencia: una fecha clave con tono político y reflexión en las redes sociales

El 9 de julio nos recuerda que la libertad nunca fue un regalo: fue una decisión valiente.



Hoy, este hermoso país nos une a todos bajo una misma bandera y un mismo grito.



Eso es lo más importante: una Argentina con libertad, esfuerzo y trabajo.



¡Feliz Día de la Independencia!… pic.twitter.com/LSUb8nbNlF