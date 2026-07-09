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Jueves, 9 julio 2026
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EFEMERIDE

Independencia: una fecha clave con tono político y reflexión en las redes sociales

Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia de 1816. Referentes de la política bonaerense y nacional usaron las redes para dejar su mensaje por la fecha patria

Independencia: una fecha clave con tono político y reflexión en las redes sociales
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Argentina celebra un nuevo aniversario de la declaración de su independencia en 1816. Con un claro mensaje, distintos referentes de la política provincial y nacional se volcaron a las redes sociales donde dejaron su mensaje por la efeméride patria.  Los mensajes más destacados de la dirigencia bonaerense
 

 

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