Rechazaron el pedido de libertad condicional de Morena Rial

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro rechazó este miércoles el pedido de libertad condicional de Morena Rial, quien cumple una condena de tres años de prisión por robos agravados cometidos en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina.



La resolución fue dictada por la jueza María Coelho, quien consideró que la imputada incumplió las condiciones del arresto domiciliario con tobillera electrónica que le había sido otorgado.



Entre las faltas detectadas se mencionan una entrevista televisiva que ofreció junto a Alan Cañete, acusado en el caso Loan, y la publicación de historias en Instagram con incitación a la violencia y a la conspiración social, además de promocionar apuestas.Según la magistrada, resulta necesario asegurar el sometimiento a proceso de Rial, el cumplimiento de la condena y la protección de su hijo menor.



En ese marco, ordenó que la influencer inicie un tratamiento psiquiátrico y psicológico, y que rinda cuentas ante el tribunal a partir de los diez días de notificada la resolución.



Morena Rial había sido condenada a través de un juicio abreviado acordado con el fiscal Patricio Ferrari y los particulares damnificados.



Fue declarada penalmente responsable por el delito de robo triplemente agravado por escalamiento, efracción, en poblado y en banda, en concurso con otros robos doblemente agravados.Además, la mediática enfrentará un nuevo juicio oral a partir del 21 de septiembre en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11ª Nominación de Córdoba.



En esa causa está acusada de robos, hurto, amenazas y coacción contra dos de sus ex novios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioi Lutri.



Los damnificados rechazaron una propuesta de probation y pidieron que el caso se resuelva en un debate oral.



La defensa de Morena Rial aún no se pronunció públicamente sobre la decisión del tribunal de San Isidro.