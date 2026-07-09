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Sin aumentos hasta junio: el intendente prorrogó el congelamiento de sueldos políticos

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño renovó por seis meses la medida que rige desde hace un año. "La política debe dar el ejemplo", justificó.

Sin aumentos hasta junio: el intendente prorrogó el congelamiento de sueldos políticos
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El intendente Rodrigo Aristimuño anunció la prórroga de la medida de austeridad que mantiene congelados los salarios de la planta política del municipio. La decisión, que se tomó inicialmente hace un año, se extenderá por seis meses adicionales con el objetivo de priorizar el cuidado de los recursos públicos en un contexto económico desafiante. 

 

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Aristimuño explicó: “Hace un año tomamos la decisión de congelar los salarios de la planta política. Hoy renovamos esa medida por seis meses más”. El decreto correspondiente, que ya fue firmado, fija la base de cálculo de los haberes de funcionarios del Ejecutivo (secretarios, directores, jefes de área, coordinadores y delegados) en los valores vigentes al 31 de julio de 2025, sin actualizaciones durante el nuevo período que va de enero a junio de 2026. 


El jefe comunal fundamentó la medida en la necesidad de que la política dé el ejemplo en tiempos de dificultad: “En momentos de dificultad y cuando aumentan las necesidades de nuestro pueblo y merman los recursos, creemos que la política debe dar el ejemplo”. Según indicó, esta política de congelamiento ya generó un ahorro de 183 millones de pesos, recursos que fueron reasignados directamente al sostenimiento de servicios esenciales y a inversiones en beneficio de la comunidad. 
 

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