Entre gobernadores "aliados" y sin Kicillof, Milei se subió al relato de 1816
El Presidente reivindicó a su gabinete como continuador de los patriotas de la Independencia, rodeado de gobernadores aliados y sin el mandatario de Buenos Aires.
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Javier Milei encabezó pasada la medianoche del miércoles el acto por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, junto a 13 gobernadores y una vicegobernadora "aliados". El encuentro, transmitido por cadena nacional, buscó proyectar una imagen de gobernabilidad tras el impacto político que generó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, aunque sin la escenografía que había tenido la firma del Pacto de Mayo en 2024.
Discurso del Presidente Javier Milei por el 210° aniversario del Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. pic.twitter.com/F2fNyZZ1Mq
En su discurso, de unos 20 minutos, Milei agradeció a los gobernadores presentes y los convocó a respaldar, a través de los legisladores que responden a cada provincia, tres proyectos que definió como prioritarios: la reforma del régimen de Zona Fría, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma electoral que suspende las PASO de cara a 2027, iniciativa que continúa generando resistencias incluso dentro del propio espacio "aliado". El Presidente también adelantó que impulsará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y sostuvo que los diez puntos del Pacto de Mayo ya fueron cumplidos, una afirmación que ningún gobernador convalidó públicamente. Comparó además a su gabinete con los patriotas de 1816, sin mencionar a Adorni.
La ceremonia no estuvo exenta de tensiones políticas: la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya ubicación en el protocolo se definió recién sobre la hora, terminó sentada en la primera fila del lado de las autoridades provinciales. Villarruel había llegado horas antes a Tucumán con agenda propia y prevé participar este jueves de actividades organizadas por la gobernación y de una visita a un complejo industrial, en un gesto que busca marcar diferencias con la política económica del Gobierno nacional.
El operativo estuvo organizado en conjunto por Presidencia y la gobernación de Osvaldo Jaldo, que desde la tarde previa dispuso vallados, cortes de calles y un fuerte dispositivo de seguridad en el casco histórico tucumano. Antes del acto, Milei mantuvo un encuentro institucional en el Salón de Actas de la Casa Histórica -donde se firmó la Declaración de la Independencia en 1816- con los gobernadores, acompañado por Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli. Entre los mandatarios presentes estuvieron Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Claudio Vidal, Leandro Zdero, Marcelo Orrego, Juan Pablo Valdés, el santiagueño Elías Suárez -invitado por Jaldo- y la vicegobernadora cordobesa Myriam Prunotto.
La organización del evento estuvo a cargo de Mara Gorini, asesora de la Secretaría General de estrecha confianza de Karina Milei, quien supervisó los detalles de la transmisión iniciada a las cero hora del 9 de julio. La jornada había comenzado por la mañana con cortes de calle y pruebas de sonido, continuó por la tarde con shows musicales y cerró con las actuaciones de La Beriso y del "Chaqueño" Palavecino, en medio de una plaza Independencia colmada de vecinos, feriantes y niños disfrazados que horas antes habían participado de actos escolares.
Tras el acto, la comitiva presidencial regresó a Buenos Aires en el avión ARG-01. Este jueves, Milei participará a las 11 del Tedeum en la Catedral porteña, previo a una caminata junto a su gabinete desde la Casa Rosada. En simultáneo, se realizará el tradicional oficio religioso en la Catedral de Tucumán, frente a la plaza Independencia, al que no se descarta que asista también la vicepresidenta.