Encontraron el cuerpo de Lucas, el chico argentino desaparecido en Venezuela
El niño, que era buscado intensamente tras la sucesión de terremotos que sacudieron a Caracas, fue hallado muerto.
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Los rescatistas que trabajan en Venezuela hallaron el cuerpo sin vida de Lucas Gámez, el chico argentino que permanecía desaparecido desde el miércoles 24 de junio, cuando una seguidilla de terremotos sacudió a Caracas, la capital del país.
La dolorosa noticia puso fin a la esperanza de que el niño fuera hallado vivo, como ocurrió en otros casos, a pesar del tiempo transcurrido.
El cadáver de Lucas, que tenía ocho años, fue hallado en la zona de La Guaira, que fue especialmente afectada por los movimientos de tierra. Había ido allí para pasar el día en la playa, pero, poco antes de que se iniciaran los temblores, había vuelto con su tío al departamento en que se alojaban.
Las consecuencias de la catástrofe, en vidas y daños materiales, aún están siendo contabilizadas. Al momento se computan 3685 muertos y más de 17.000 heridos. Sigue habiendo miles de personas desaparecidas, que son buscadas entre los escombros.