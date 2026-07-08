Nuevo revés para Alberto Fernández: la Cámara confirmó la causa por violencia de género
La Cámara Federal rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa del expresidente y ratificó la validez de la investigación por la denuncia de Fabiola Yañez. No obstante, dispuso que el juez Daniel Rafecas produzca nuevas pruebas antes de definir el envío del expediente a juicio oral.
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La Cámara Federal porteña le asestó un nuevo revés judicial al expresidente Alberto Fernández al confirmar la validez de la investigación que enfrenta por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. De este modo, el tribunal rechazó el intento de la defensa de anular todo lo actuado en el expediente, aunque dispuso que se incorporen nuevas medidas de prueba antes de avanzar hacia el juicio oral, según informó el diario Clarín.
La resolución fue adoptada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes coincidieron en que no existían fundamentos jurídicos para invalidar la causa. Sin embargo, por mayoría, consideraron que el juez Daniel Rafecas deberá producir determinadas pruebas solicitadas por la defensa antes de resolver la situación procesal definitiva del exmandatario.
La investigación, impulsada por el fiscal Ramiro González, ya cuenta con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Yañez.
La estrategia defensiva, encabezada por la abogada Silvina Carreira, había solicitado que se declarara la nulidad de todas las actuaciones realizadas durante la instrucción encabezada por el juez Julián Ercolini, quien fue apartado posteriormente del expediente por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
La defensa argumentó que todas las pruebas obtenidas durante esa etapa estaban contaminadas y debían excluirse del proceso, lo que implicaba también dejar sin efecto el procesamiento del exjefe de Estado, el embargo dispuesto en su contra y las restantes medidas procesales.
No obstante, Rafecas ya había rechazado ese planteo en abril de este año al considerar que el apartamiento de Ercolini respondió únicamente a evitar cuestionamientos sobre su imparcialidad, pero que la propia Casación había ratificado expresamente la validez de todos los actos procesales ya realizados.
Ese criterio fue ahora respaldado por la Cámara Federal. Los magistrados recordaron que el fallo de Casación fue claro al disponer el apartamiento del anterior juez "sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos", por lo que descartaron que existiera un vicio que justificara reiniciar la investigación.
Pese a ello, los jueces Boico y Farah entendieron que corresponde garantizar el derecho de defensa del expresidente respecto de determinadas pruebas cuya producción había sido rechazada durante la instrucción. En consecuencia, encomendaron a Rafecas evaluar cuáles de esas medidas resultan pertinentes y, una vez producidas, volver a analizar la situación procesal del imputado.
La decisión implica que el expediente no será elevado de inmediato a juicio oral, ya que el juzgado deberá completar esas diligencias antes de definir el próximo paso de una causa que investiga presuntos episodios de violencia de género ocurridos durante la relación entre Fernández y la ex primera dama, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el diario Clarín.