Volver | La Tecla Nacionales 8 de julio de 2026 JUDICIALES

Nuevo revés para Alberto Fernández: la Cámara confirmó la causa por violencia de género

La Cámara Federal rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa del expresidente y ratificó la validez de la investigación por la denuncia de Fabiola Yañez. No obstante, dispuso que el juez Daniel Rafecas produzca nuevas pruebas antes de definir el envío del expediente a juicio oral.

Compartir