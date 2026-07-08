Dolor en Mercedes por la muerte de un joven funcionario
Esteban Buzzalino era subsecretario de Gobierno y mano derecha del intendente Ustarroz. La comuna lo despidió con un sentido mensaje.
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Una sorprendente y dolorosa muerte sacudió al partido bonaerense de Mercedes: la del joven funcionario municipal Esteban Buzzalino, quien falleció el lunes, con sólo 36 años de edad.
Las causas del deceso de Buzzalino, que no se informaron oficialmente, pero trascendió en medios locales que se habría tratado de una descompensación por causas cardíacas. Fue llevado al hospital Blas Dubarry, pero los médicos no lograron salvarle la vida.
El joven se desempeñaba como subsecretario de Gobierno de la Municipalidad. Era muy cercano al intendente Juan Ignacio Ustarroz, al punto de ser considerado su “mano derecha”.
La Municipalidad lo despidió con un sentido mensaje difundido por los medios y en las redes. Allí, lo define como un “abogado, amigo y compañero, comprometido de manera incansable con la gestión y el con el futuro” de la ciudad.
“Lo recordaremos siempre por su entrega en cada una de las tareas que le tocó desempeñar. Acompañamos a su familia, a su compañera y a todos aquellos que hoy comparten el dolor por esta terrible pérdida”, sigue el comunicado, para concluir: “Hasta siempre, Buzza”.