Avanza en el Senado la movida para reformar el régimen municipal
Diego Valenzuela encabezó una reunión en la que expusieron especialistas en la materia. “Es momento de discutir en serio cómo fortalecer a los gobiernos locales”, subrayó.
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La movida para reformar la ley que rige el funcionamiento de los municipios en la provincia de Buenos Aires registró un avance hoy en el Senado bonaerense, donde los integrantes debatieron el tema en comisión, en una jornada de la que participaron dos especialistas en la materia.
Walter Rosales y Agustín Lodola, expertos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), expusieron los resultados de estudios sobre la realidad económica, productiva e institucional de las comunas bonaerenses, aportando evidencia para analizar los desafíos de los gobiernos locales.
El encuentro se llevó a cabo en el seno de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara alta y fue encabezado por su presidente, el senador Diego Valenzuela (LLA).
“Los bonaerenses merecen que estemos a la altura de los grandes desafíos de la Provincia. Es momento de discutir en serio cómo fortalecer a los gobiernos locales para que puedan brindar mejores respuestas a los vecinos”, expresó Valenzuela durante la reunión.
La idea es avanzar en una reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que establece las facultades y límites de acción de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y que rige desde 1958.
“Es una ley anticuada, obsoleta para lo que son hoy los municipios. Viene de una época no democrática, en la que la concepción del municipio era la de una unidad administrativa de la provincia, casi una delegación. Pasaron cosas”, dijo Valenzuela luego de la reunión de comisión.
El senador dijo que está trabajando en un proyecto propio para reformar la LOM. “Lo estoy armando partiendo de mi experiencia de diez años de intendente, de sufrirla”, explicó Valenzuela, que, en efecto, gobernó durante una década el distrito de Tres de Febrero.
Desde la comisión se apuntará a mantener un intercambio con “escucha activa” con intendentes de la provincia de Buenos Aires para delinear un nuevo régimen para los municipios, dijo Valenzuela.
El encuentro de hoy se realizó en el salón Nunca Más del Senado bonaerense. Participaron de manera presencial Carlos Kikuchi (Unión y Libertad), Pedro Borgini (Fuerza Patria) y María Inés Laurini (Fuerza Patria). También asistieron las senadoras Silvana Ventura (Unión y Libertad) y Nerina Neumann (UCR). En tanto, de manera virtual participaron Germán Lago (Fuerza Patria), Alexander Campbell (PRO), Pablo Petrecca (PRO), Analía Balaudo (La Libertad Avanza), María Emilia Subiza (Hechos) y Mario Ishii (Fuerza Patria).
El senador de Hechos Marcelo Leguizamón Brown presentó un proyecto para crear una comisión bicameral para redactar una iniciativa de reforma integral de la LOM.