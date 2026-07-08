Volver | La Tecla Legislativo 8 de julio de 2026 “UNA LEY OBSOLETA”

Avanza en el Senado la movida para reformar el régimen municipal

Diego Valenzuela encabezó una reunión en la que expusieron especialistas en la materia. “Es momento de discutir en serio cómo fortalecer a los gobiernos locales”, subrayó.

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