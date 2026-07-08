Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de julio de 2026 CÓNCLAVE

Los intendentes de la UCR llevaron sus reclamos y desvelos a la Provincia

Los miembros del Foro de jefes comunales del radicalismo se reunieron con la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. En la carpeta trajeron inquietudes sobre transporte escolar, obras, jefaturas distritales y violencia.

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