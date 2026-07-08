Los intendentes de la UCR llevaron sus reclamos y desvelos a la Provincia
Los miembros del Foro de jefes comunales del radicalismo se reunieron con la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. En la carpeta trajeron inquietudes sobre transporte escolar, obras, jefaturas distritales y violencia.
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Integrantes del Foro de Intendentes de la UCR bonaerense, acompañados por legisladores provinciales, mantuvieron una reunión de trabajo con la Directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, para analizar las principales problemáticas que afectan al sistema educativo bonaerense.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la crítica situación del transporte escolar. Los jefes comunales advirtieron que los valores actuales que perciben los prestadores del servicio resultan insuficientes en numerosos distritos, lo que obliga a los municipios a cubrir la diferencia con recursos propios.
Desde la Dirección General reconocieron las dificultades financieras y las restricciones presupuestarias que atraviesa el sector.
Otro punto de fuerte reclamo fue el funcionamiento de las Jefaturas Distritales de Educación. Si bien los intendentes valoraron la predisposición al diálogo de las autoridades provinciales, señalaron que en muchos territorios persisten serias dificultades de articulación cotidiana, lo que genera demoras y problemas operativos en la gestión local.
Durante la reunión también se planteó el atraso en el pago de certificados de obras ejecutadas por los municipios en el marco de convenios con la Provincia, cuyos desembolsos continúan pendientes.
En el tramo final del encuentro, los presentes abordaron los principales desafíos que enfrenta hoy la educación bonaerense: el aumento del ausentismo escolar, la creciente conflictividad y violencia en las instituciones, y la necesidad de reforzar la autoridad pedagógica y el apoyo a los equipos docentes.
Las autoridades provinciales informaron que ya se encuentra en marcha una agenda específica para combatir la violencia en las escuelas y anticiparon nuevos encuentros con las Jefaturas Distritales para avanzar en soluciones concretas.
Los intendentes del Foro Radical destacaron la importancia de sostener este tipo de reuniones directas y coincidieron en la necesidad de transformar estos espacios de diálogo en respuestas efectivas para las comunidades educativas de cada distrito.