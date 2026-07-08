Polémica sentencia por el ARA San Juan: condenaron a un oficial y absolvieron a otros tres
El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos impuso una pena de tres años de prisión en suspenso al excapitán de navío Claudio Villamide por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado. Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de agosto.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos dictó sentencia en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan y resolvió condenar al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional, mientras que absolvió a los otros tres oficiales de la Armada que llegaron al debate oral.
La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez. Villamide, quien al momento de la tragedia estaba al frente de la Fuerza de Submarinos, fue encontrado responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del buque, desaparecido en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.
En cambio, el tribunal resolvió por unanimidad absolver al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, además de los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, quienes también estaban imputados en la causa.
Los magistrados informaron que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de agosto. La resolución se apartó de algunos de los planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal durante el proceso.
Al tratarse de una condena condicional, Villamide no irá a prisión, aunque deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio y mantener actualizados sus datos ante la Justicia, abstenerse de cometer nuevos delitos y quedar bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
El proceso judicial estuvo centrado en las responsabilidades de los oficiales superiores que se encontraban por encima del comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, quien falleció junto con el resto de la tripulación. En cambio, quedaron fuera del juicio el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur, y las autoridades políticas de la época, entre ellas el expresidente Mauricio Macri y el exministro de Defensa Oscar Aguad.
Antes de conocerse el veredicto, los cuatro acusados hicieron uso de sus últimas palabras. Villamide insistió en su inocencia y sostuvo que durante el debate nunca se pudo demostrar cuál había sido su responsabilidad en el naufragio. Además, cuestionó el proceso judicial y afirmó que se intentó responsabilizar a la Armada por una tragedia cuyas causas, según su postura, todavía no están completamente esclarecidas.