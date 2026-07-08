Volver | La Tecla Nacionales 8 de julio de 2026 JUDICIALES

Polémica sentencia por el ARA San Juan: condenaron a un oficial y absolvieron a otros tres

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos impuso una pena de tres años de prisión en suspenso al excapitán de navío Claudio Villamide por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado. Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de agosto.

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