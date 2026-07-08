El regreso de un clásico: Hechizo de amor II

Warner Bros. ha lanzado el tráiler completo de Hechizo de Amor: La Magia Continúa, la muy esperada secuela del clásico de culto de 1998 que protagonizan Sandra Bullock y Nicole Kidman.



La película retoma la historia de las hermanas Sally y Gillian Owens veinticinco años después de los eventos originales.



Ahora, las icónicas brujas deben enfrentar una nueva y peligrosa crisis que involucra a sus hijas adultas, poderosos hechizos de magia negra y la posibilidad de romper de una vez por todas la antigua maldición familiar que ha condenado durante generaciones a los hombres que se enamoran de las mujeres de la familia Owens.



Parte de la trama se desarrollará en el Reino Unido, lo que promete nuevos escenarios y misterios para las protagonistas.



La secuela combina el encanto, el humor y el romance que hicieron famosa a la cinta original, pero con una dosis mayor de drama familiar y efectos visuales mágicos.La película llegará a los cines en septiembre de 2026.