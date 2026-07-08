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El regreso de un clásico: Hechizo de amor II

La secuela promete más magia, drama familiar y la lucha por romper la maldición que ha marcado a la familia durante generaciones

El regreso de un clásico: Hechizo de amor II
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Warner Bros. ha lanzado el tráiler completo de Hechizo de Amor: La Magia Continúa, la muy esperada secuela del clásico de culto de 1998 que protagonizan Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La película retoma la historia de las hermanas Sally y Gillian Owens veinticinco años después de los eventos originales.

Ahora, las icónicas brujas deben enfrentar una nueva y peligrosa crisis que involucra a sus hijas adultas, poderosos hechizos de magia negra y la posibilidad de romper de una vez por todas la antigua maldición familiar que ha condenado durante generaciones a los hombres que se enamoran de las mujeres de la familia Owens.

Parte de la trama se desarrollará en el Reino Unido, lo que promete nuevos escenarios y misterios para las protagonistas.

La secuela combina el encanto, el humor y el romance que hicieron famosa a la cinta original, pero con una dosis mayor de drama familiar y efectos visuales mágicos.La película llegará a los cines en septiembre de 2026.

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