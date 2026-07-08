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Cara Delevingne confirma su romance con Amber Heard

La británica reveló en un podcast que inició una relación sentimental con la actriz estadounidense después de su divorcio de Johnny Depp

Cara Delevingne confirma su romance con Amber Heard
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La modelo y actriz Cara Delevingne ha confirmado públicamente que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard después de que esta se separara de Johnny Depp.

La revelación ocurrió durante una entrevista en el podcast de Louis Theroux, donde Delevingne abordó directamente los rumores que circulaban desde hace años.

Delevingne explicó que su amistad con Heard era muy cercana desde hace tiempo, pero que la relación romántica comenzó mientras se desarrollaba el divorcio de Heard y Depp en 2016.

“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando estaban en pleno proceso de divorcio, sí, nos vimos envueltas en una relación”, declaró.

Además, la actriz británica mencionó que Depp sentía celos intensos durante el rodaje de la película London Fields, en la que coincidieron los tres, aunque aclaró que en ese momento no había nada romántico entre ella y Heard.

También confirmó que Amber estaba involucrada con otras personas durante ese período.Esta confesión ha revivido el interés mediático en uno de los triángulos más comentados de Hollywood.

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