La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades cometidas durante la preservación de la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015.



Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron la figura de encubrimiento agravado, pero mantuvieron el procesamiento por el delito de falta de preservación de pruebas (artículo 245 del Código Penal), que prevé penas de entre un mes y cuatro años de prisión.En su resolución, los magistrados destacaron “la innegable alteración de la escena como resultado de la presencia y circulación de decenas de personas sin ningún tipo de protección, de la deficiente preservación de los elementos y de la omisión de recolectar otros en tiempo oportuno”.



Además, señalaron indicios de que la actuación de Fein estuvo “voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis”.



Fein, quien se encuentra jubilada, fue la primera fiscal a cargo de la investigación. Había sido procesada en mayo de este año por el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.



La Cámara también dispuso acelerar la investigación respecto de otros funcionarios que estuvieron presentes en el departamento de Puerto Madero durante las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo. La resolución no se pronuncia sobre si la muerte de Nisman fue un suicidio o un homicidio, sino exclusivamente sobre las falencias en el manejo inicial de la escena, que según los camaristas comprometieron seriamente la recolección de pruebas.



Al declarar en febrero en Comodoro Py, Fein rechazó las acusaciones y defendió su actuación: “No hago mea culpa”, sostuvo, y argumentó que el ingreso de las personas al departamento fue escalonado y quedó registrado en videos.El caso Nisman sigue generando fuerte impacto once años después.



El fiscal había denunciado días antes de su muerte a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum con Irán. La causa por su muerte permanece caratulada como “muerte dudosa”.