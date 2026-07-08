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TRISTEZA

Danny Glover confirmó su terrible diagnóstico

A los 79 años, habló por primera vez sobre cómo convive con la enfermedad, el apoyo de su familia y su decisión de hacer pública su historia

Danny Glover confirmó su terrible diagnóstico
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El actor estadounidense Danny Glover, recordado mundialmente por su papel del detective Roger Murtaugh en la saga Arma Mortal, reveló que padece la enfermedad de Alzheimer y compartió por primera vez cómo transita esta nueva etapa de su vida. A sus 79 años, aseguró que, si bien es consciente de que la enfermedad avanzará con el tiempo, mantiene una actitud positiva y el deseo de seguir activo.
 

El intérprete explicó que recibió el diagnóstico poco después de haber sido distinguido con el Premio Humanitario Jean Hersholt, otorgado por la Academia de Hollywood en reconocimiento a su trayectoria y compromiso social. Desde entonces, decidió afrontar la enfermedad acompañado por su familia, que se convirtió en un pilar fundamental durante el proceso.
 

"En cierto modo puedo vivir con esto, aunque sé que, a medida que avance, las cosas serán diferentes", expresó Glover durante una entrevista. También reconoció que todavía está asimilando el diagnóstico, aunque remarcó que no considera que sea el final de su vida. "Todavía hay trabajo por hacer", afirmó.
 

Su hija, Mandisa Glover, contó que los primeros cambios comenzaron a hacerse evidentes en 2022, cuando su padre, conocido por su memoria excepcional, empezó a olvidar detalles de historias familiares que durante años había relatado con precisión. Según explicó, fue importante que el propio actor decidiera hacer pública la noticia para contar su historia con su propia voz.
 

Pese al impacto del diagnóstico, Glover continúa rodeado de sus seres queridos y mantiene su compromiso con la concientización sobre el Alzheimer. Además de su extensa carrera en el cine, el actor es reconocido por su labor como activista en defensa de los derechos humanos y la justicia social, faceta que le valió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria.
 

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