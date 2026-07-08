Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de julio de 2026 HACIA 2027

Crossover peronista en medio de la interna: una nueva foto alimenta las especulaciones

Fernando Gray encabezará este miércoles un acto junto a Guillermo Moreno para inaugurar una nueva unidad básica. El movimiento en medio de la interna del peronismo que genera más incógnitas.

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