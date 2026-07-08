Crossover peronista en medio de la interna: una nueva foto alimenta las especulaciones
Fernando Gray encabezará este miércoles un acto junto a Guillermo Moreno para inaugurar una nueva unidad básica. El movimiento en medio de la interna del peronismo que genera más incógnitas.
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La interna del peronismo bonaerense sigue ofreciendo nuevas postales de acercamiento entre dirigentes de distintos sectores. En ese marco, el espacio político Principios y Valores inaugurará este jueves 9 de julio un nuevo local partidario en el municipio de Esteban Echeverría, en un acto que contará con la participación del intendente Fernando Gray y del presidente de la fuerza, Guillermo Moreno.
Según publicó el portal de noticias El Termómetro, la actividad comenzará a las 14.30 en la Unidad Básica "El Jagüel", ubicada en Juan Hernández 445, entre Ángel Rotta y Enrique Santamarina, en la localidad de El Jagüel. El encuentro se desarrollará en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia y marcará la apertura oficial de un nuevo espacio de militancia y organización política de Principios y Valores en el distrito.
Además de Moreno y Gray, participarán las diputadas nacionales de Fuerza Patria María Elena "Marita" Velázquez y Agustina Propato, junto al secretario general del Sindicato Obreros de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA), Horacio Valdez.
La actividad vuelve a ubicar a Gray en un escenario compartido con referentes de distintos sectores del peronismo. La movida es en momentos en que el espacio atraviesa una etapa de reacomodamientos internos tras el cierre de listas y en la antesala de la campaña electoral.
Días atrás, el jefe comunal de Esteban Echeverría visitó al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, uno de los integrantes del denominado Grupo AFA, en un encuentro que no pasó desapercibido dentro del oficialismo provincial y despertó interpretaciones sobre posibles puentes entre sectores que hasta hace poco mantenían posiciones distantes.
Tras la reunión, Gray explicó que el encuentro fue "para conversar sobre la realidad de nuestros distritos y los desafíos que compartimos como municipios vecinos. Estoy convencido de que el trabajo articulado y la cooperación entre quienes tenemos la responsabilidad de gobernar son fundamentales para dar más y mejores respuestas a las vecinas y los vecinos".
En la misma línea, sostuvo que "los municipios somos la primera puerta a la que acude la comunidad. Fortalecer la unidad y defender la presencia del Estado es el camino para impulsar el desarrollo, cuidar el empleo, la educación y la salud, y construir un futuro con más oportunidades".
No fue la primera fotografía que alimentó especulaciones. En febrero, Gray también mantuvo un encuentro con el intendente de La Plata, Julio Alak, otra figura de peso dentro del peronismo bonaerense. En aquella oportunidad, el jefe comunal platense lo definió como "uno de los dirigentes más prestigiosos de la provincia de Buenos Aires" y destacó su gestión como "ejemplo en su distrito".
Ahora, la presencia de Guillermo Moreno en Esteban Echeverría suma un nuevo capítulo a esa secuencia de encuentros. Sin integrarse formalmente a ninguno de los principales espacios que disputan el liderazgo del peronismo bonaerense, Gray continúa acumulando gestos con dirigentes de diferentes terminales políticas. El resultado es una suerte de "crossover" peronista que, más allá del motivo institucional o partidario de cada reunión, vuelve a instalar interrogantes sobre el rol que buscará jugar el intendente en la reconfiguración del mapa interno del justicialismo.