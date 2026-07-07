Yanina Latorre destrozó el contrato de Mauro Icardi



Mauro Icardi, inscripto en el registro de deudores alimentarios, presentó un contrato ante la Justicia para obtener el permiso de salida del país mientras negocia su regreso al Galatasaray.



En su programa SQP, Yanina Latorre mostró y leyó el documento que el futbolista presentó. Se trata de un acuerdo de embajador de marca con una clínica turca de tratamientos de piel por tres meses, desde el 1° de julio hasta el 27 de septiembre, con un sueldo de 100 mil dólares mensuales. Entre las obligaciones que debe cumplir se encuentran visitar la clínica al menos dos veces por mes, publicar stories y contenido en redes sociales, participar en uno o dos anuncios promocionales y compartir material publicitario.



Latorre no dudó en ironizar sobre el ofrecimiento. “Estuve buscando y la China va a esa clínica de canje, porque se hizo muchos tratamientos de piel”, señaló en referencia a Wanda Nara, y agregó con sarcasmo: “¡Pobre! Ella que quería un jugador que le paguen 10 palos al año y a este… ¿saben cuánto le pagan?”. Además sugirió irónicamente que “capaz que le convenía entrar a la agencia de representaciones de Wanda”.



La conductora también hizo referencia a los cruces pasados con el futbolista y cerró diciendo que ahora entendía mejor su comportamiento: “Tratarme de ‘vieja’, ‘cornuda’, insultarme… Ahora entiendo, porque a mí me podés psicopatear… pero cuando vi esto entendí tu locura”.