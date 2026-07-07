Occhiato habló sobre Flor Peña y pidió que siga Marley





Menos de un mes después del escándalo por la información falsa que Florencia Peña dio al aire sobre la salud del padre de Lionel Messi, el enfrentamiento entre la actriz y Nicolás Occhiato dio un giro judicial.



El propio Occhiato, fundador y dueño de Luzu TV, rompió el silencio este lunes y confirmó ante las cámaras lo que venía trascendiendo: “Está todo judicializado”. Según reveló, mantuvo una charla privada y cordial con Peña en Miami tras el episodio, pero aclaró que no tiene más para decir al respecto y que prefiere mantenerlo en el plano personal.



La demanda que impulsa Florencia Peña es por una cifra impactante: 750 millones de pesos argentinos (aproximadamente 500 mil dólares).



La actriz reclama daños y perjuicios, incumplimiento de contrato y la pérdida de ingresos publicitarios tras su abrupta desvinculación del ciclo El show del verano.Occhiato, que fue muy duro en su momento con la conductora (“fue un error inadmisible”), evitó entrar en detalles sobre la causa y se limitó a confirmar que el tema ya está en manos de la Justicia.



Mientras tanto, el productor sí se mostró positivo respecto a la continuidad de Alejandro “Marley” Wiebe, compañero de Peña en el programa: “Marley la está rompiendo, ojalá siga”.



El caso “Occhiato versus Peñas” pasó de un error en vivo a una batalla legal millonaria que promete dar que hablar en los próximos meses.