Venezuela despliega 2.800 expertos para evaluar daños por sismos
El gobierno venezolano activó un operativo masivo con más de 2.800 especialistas para diagnosticar el estado de viviendas e infraestructura afectada por los terremotos del 24 de junio
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Venezuela puso en marcha un amplio operativo de evaluación técnica en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.
Más de 2.800 especialistas, entre ingenieros, arquitectos, técnicos en obras civiles y personal de protección civil, fueron capacitados y desplegados en todo el país para realizar un relevamiento detallado de los daños.
La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura informó que los equipos ya comenzaron a trabajar con un sistema de clasificación tipo “semáforo”.
Las construcciones en rojo presentan riesgo estructural grave, las de amarillo tienen riesgo moderado y las de verde se consideran habitables o con daños menores. Según datos oficiales provisorios, los sismos provocaron 3.535 fallecidos, 16.700 heridos, 856 estructuras afectadas y 190 colapsadas.
El objetivo del operativo es crear una base de datos nacional que permita planificar de manera ordenada las tareas de rehabilitación y reconstrucción.
Además de las viviendas, se están evaluando rutas estratégicas, aeropuertos, puentes y corredores logísticos clave para el abastecimiento y la asistencia humanitaria.
El ingeniero Francisco Garcés, responsable de la comisión, explicó que también se prevé la incorporación de equipos internacionales de evaluación que trabajarán junto a las brigadas locales.
Con este relevamiento, las autoridades buscan reducir riesgos adicionales para la población y establecer prioridades claras para las obras de recuperación en las próximas semanas.