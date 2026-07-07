Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2026 DRAMATICO

Venezuela despliega 2.800 expertos para evaluar daños por sismos

El gobierno venezolano activó un operativo masivo con más de 2.800 especialistas para diagnosticar el estado de viviendas e infraestructura afectada por los terremotos del 24 de junio

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