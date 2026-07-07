Economía blanqueó los números de la deuda: cómo pagará el Gobierno los vencimientos hasta 2027
El programa financiero oficial contempla compras de dólares al BCRA, desembolsos del FMI y emisiones locales como principales fuentes de financiamiento.
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El Ministerio de Economía difundió este mes su actualización del Programa Financiero Argentino, un documento en el que repasa la estrategia de deuda de la gestión y proyecta los compromisos de pago para 2026 y 2027. Según el material oficial, la administración recibió al asumir una situación financiera delicada, con vencimientos por más de USD 2.400 millones y sin posibilidad de acceder a los mercados internacionales de crédito. Frente a ese escenario, el equipo económico sostiene que priorizó el cumplimiento estricto de los contratos vigentes con el objetivo de reconstruir la confianza en el Estado argentino.
De acuerdo con la presentación, el esquema de financiamiento actual contempla que la nueva deuda emitida se destine exclusivamente a refinanciar el capital de los compromisos heredados, mientras que el pago de intereses se afronta con superávit fiscal. El Gobierno describe este esquema como "conservador", en la medida en que no incorpora eventuales fuentes de financiamiento adicionales que, según el propio documento, se vienen trabajando desde hace más de un año pero todavía no fueron incluidas en las proyecciones oficiales.
Para el año en curso, el programa financiero del Tesoro en dólares proyecta necesidades por USD 19.200 millones, entre vencimientos de capital, pago de intereses y la capitalización del Banco Central. Ese monto estaría cubierto con fuentes por USD 22.900 millones, provenientes principalmente de la compra de divisas al BCRA, préstamos con garantía de organismos internacionales, el desembolso del FMI y emisiones de deuda en el mercado local. La diferencia entre fuentes y necesidades arrojaría un excedente de USD 3.700 millones, que el Gobierno prevé utilizar como colchón para el año siguiente.
De cara a 2027, las necesidades de financiamiento treparían a USD 24.900 millones, impulsadas principalmente por un fuerte incremento en los vencimientos de capital. En ese escenario, el saldo remanente del programa 2026 se sumaría a nuevas compras de dólares al Banco Central, desembolsos del FMI, emisiones locales y un rol más activo de las privatizaciones, hasta alcanzar un equilibrio exacto entre fuentes y necesidades, sin margen excedente proyectado para ese año.
El documento del Palacio de Hacienda enmarca todo el esquema dentro de un objetivo estratégico de mediano plazo: que la Argentina recupere la calificación de "investment grade" hacia el final del mandato presidencial. Según plantea el Ministerio, la mejora sostenida de los indicadores macroeconómicos permitiría al país financiarse a un riesgo país cada vez más bajo, lo que a su vez habilitaría beneficios concretos para las familias, como el acceso a crédito de largo plazo y un mercado de capitales capaz de traccionar inversión y empleo.