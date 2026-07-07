Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2026 CUENTAS NACIONALES

Economía blanqueó los números de la deuda: cómo pagará el Gobierno los vencimientos hasta 2027

El programa financiero oficial contempla compras de dólares al BCRA, desembolsos del FMI y emisiones locales como principales fuentes de financiamiento.

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