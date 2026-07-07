Intendentes atornillado al sillón

La Legislatura aprobó una modificación a la ley Orgánica de Municipios para volver a las reelecciones indefinidas. Celebran intendentes de la cordillera que podrán presentarse en 2027
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La Legislatura de Chubut votó la vuelta de las reelecciones indefinidas en los municipios, en aquellos casos que no cuentan con Carta Orgánica Municipal.
Se trata de la mayoría de los distritos chubutenses, que se rigen por la Ley Orgánica de Municipios. La sanción de la Ley Caminoa, había limitado a dos períodos consecutivos la permanencia en el cargo. Ahora, con esta nueva modificación, los intendentes volvieron a quedar habilitados para competir por otro mandato en 2027.
La iniciativa fue presentada por una diputada del peronismo aliado al oficialismo, Mariela Williams, en respuesta al pedido de cinco intendentes “atornillados” que pretenden continuar en el cargo: Jorge Seitune (Tecka), Miguel Ángel Gómez (Gobernador Costa), Silvio Boudargham (Cholila), Diego Pérez (Río Pico) y Héctor Molina, (Corcovado).
El Proyecto de Ley N° 081/26, fue presentado por Williams el 26 de junio, y proponía modificar el artículo 8 de la ley Orgánica de Municipios (Ley XVI N° 46) y el artículo 6 de la ley Orgánica de Comunas Rurales (Ley XVI N° 105). El objetivo principal era el de eliminar el límite a las reelecciones de intendentes y presidentes de comunas rurales, restituyendo la redacción original del artículo 8° y permitiendo reelecciones indefinidas. La reforma también alcanza a concejales y autoridades de las comunas rurales comprendidas por la legislación provincial.
La iniciativa fue sancionada con 16 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. En pleno debate, surgió una controversia en torno a la cantidad de votos necesarios para lograr la modificación: si bastaba con una mayoría simple o debían sumar dos tercios. Finalmente, bastó con la mitad del cuerpo.
A favor se expresó todo el bloque de Despierta Chubut: Andrea Aguilera, Sixto Bermejo, Leonardo Bowman, Sonia Cavagnini, Emanuel Fernández, Fabián Gandon, Liliana Giordano, Paulina Hogalde, Daniel Hollmann, Luis Juncos, Leticia Magaldi, Sergio Ongarato, Karina Otero y Sandra Willatowski. También acompañó César Casal (Familia Chubutense) y, naturalmente, Williams (Primero Chubut).
En contra, votaron Chubut Unido (Sergio González y Mariela Tamame), Arriba Chubut (Gustavo Fita, Vanesa Abril, Emmanuel Colliñir, Juan Pais y Norma Arbilla), el PICH ( Andrea Toro y Antonio Rubia); y el Frente de Izquierda y Unidad de Trabajadores (Juan Aquino).
Un dato llamativo fue que Tatiana Goic estuvo ausente en la sesión para evitar votar el proyecto que su propia compañera de bloque había presentado.
Otro dato que abrió una fuerte polémica fue el voto afirmativo de los legisladores del radicalismo, que integran Despierta Chubut, porque acompañaron la reforma, siendo que años atrás el radicalismo promovió la sanción de la ley que ponía un freno a las reelecciones indefinidas, a través de Jacqueline Caminoa.
En ese entonces, la discusión planteada por la autora del proyecto se centraba en el entendimiento de que la continuidad indefinida de los intendentes en el cargo “no le hacía bien ni al municipio ni a la comunidad”. La norma fue sancionada en 2019, durante la gestión de Mariano Arcioni. En 2022, la Legislatura aprobó una modificación para que el primer mandato a computar sea el iniciado en 2019 y no el de 2015. Por eso muchos intendentes lograron volver a presentarse en 2023 y actualmente continúan en el cargo con intenciones de reelegirse.
Ahora, ante la presentación del proyecto de Williams, el discurso que circuló entre los defensores de la norma es que busca fortalecer la autonomía municipal y devolver a cada comunidad la posibilidad de decidir, mediante el voto popular, la continuidad o no de sus autoridades. En la vereda de enfrente, sus detractores pusieron el foco en el retroceso en materia de alternancia democrática que representa la norma, toda vez que favorece el anquilosamiento de los gobiernos locales. La discusión quedó zanjada, hasta nuevo aviso.
Leyes propias Siete municipios que tienen su Carta Orgánica Municipal
En la provincia, hay 7 municipios que tienen su prioia Carta Orgánica Municipal (COM), que establece cómo es el mecanismo de reelección de los intendentes y viceintendentes. En Comodoro Rivadavia, la COM habilita dos mandatos, por eso el intendente actual, Othar Macharashvili, que va por su segundo mandato, no pude volver a presentarse en 2027.
Rawson también cuenta con una COM que habilita dos mandatos consecutivos. El intendente Damián Biss está impedido de presentarse nuevamente. Lo mismo ocurre en Puerto Madryn, donde Gustavo Sastre está impedido de ir por un tercer mandato.
En Trelew, la COM habilita solo dos mandatos consecutivos por lo que el actual intendente, Gerardo Merino, que va por su primer mandato, podrá competir el año que viene.
En Sarmiento, Sebastián Balochi va por su segundo mandato de manera que no podrá presentarse en 2027.
Un caso particular es el de Lago Puelo. Su actual intendente, Ivan Fernández, ya había ocupado el cargo durante tres periodos consecutivos, entre 2003 y 2015. En 2019 se sancionó la COM que limita la permanencia a dos períodos consecutivos. Tras 8 años alejado de la política, Fernández volvió al Ejecutivo en 2023 y podrá volver a presentarse en 2027.
Gaiman cuenta con la COM más joven: fue sancionada en 2023. Al igual que las anteriores, permite una única reelección consecutiva. El actual jefe comunal, Darío James, va por su segundo mandato. Como la norma se sancionó en 2023, estaría habilitado para presentarse nuevamente, aunque dejó trascender que eso no está en sus planes.
Habilitados Quiénes son los intendentes que irán por su primera reelección
Si la prohibición de la reelección indefinida seguiría en pie, hay 9 jefes comunales que estaban habilitados a presentarse el año que viene a una reelección.
En Esquel, Matías Taccetta transita su primer mandato al frente del municipio. Aliado de Torres, hace unas semanas se erigió como el líder del espacio que nuclea a los intendentes de la región cordillerana, Renovación y Desarrollo.
En Alto Río Senguer, el intendente Miguel Mongilardi, que es la pata petrolera ligada a Torres, va por su primer mandato y buscaría reelegir en el Ejecutivo local.
En la pequeña localidad cordillerana de El Hoyo, César Salamín, intendente afín al gobernador, buscará la reelección en 2027. Similares son los planes del intendente José Contreras, de la vecina localidad de Epuyén.
En Paso de Indios, Héctor Méndez buscará reelegir por Despierta Chubut.
En Puerto Pirámides, Jorge Pervers está habilitado para ir por un nuevo mandato de la mano del frente liderado por Torres. En la localidad costera de Rada Tilly, Mariel Peralta, una referente del radicalismo que forma parte de Despierta Chubut y cercana al exintendente Juncos, intentará la reelección.
El mismo escenario se plantea en Río Mayo, donde Gustavo Loyaute buscará otro mandato, de la mano de Despierta Chubut.
La localidad de Veintiocho de Julio, el intendente Luka Jones, que viene del peronismo y es cercano a Dante Bowen –el sector afín a Torres- insistirá con permanecer en el Ejecutivo cuatro años más.