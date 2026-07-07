Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Laura D´Amico

Intendentes atornillado al sillón

La Legislatura aprobó una modificación a la ley Orgánica de Municipios para volver a las reelecciones indefinidas. Celebran intendentes de la cordillera que podrán presentarse en 2027

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