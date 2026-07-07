Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

¿Qué pasa con el estadio Mundialista?

La concesión del Minella y el Polideportivo quedó envuelta en denuncias y una creciente disputa política que pone en duda el futuro del proyecto. El recorrido de la adjudicación

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