¿Qué pasa con el estadio Mundialista?

La concesión del Minella y el Polideportivo quedó envuelta en denuncias y una creciente disputa política que pone en duda el futuro del proyecto. El recorrido de la adjudicación
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La concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de Deportes atraviesa su momento más delicado desde que fue adjudicada. Lo que fue presentado como la solución para recuperar dos escenarios históricos y atraer inversiones privadas hoy se encuentra condicionado por investigaciones judiciales, cuestionamientos de la oposición y una creciente incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
La recuperación del complejo deportivo era una cuenta pendiente. El deterioro de las instalaciones, la pérdida de espectáculos y la falta de inversiones llevaron al Ejecutivo a impulsar una licitación para transferir la explotación de los predios al sector privado. La propuesta avanzó con rapidez en el Concejo Deliberante: en apenas 23 días desde el ingreso del expediente, el cuerpo aprobó en la 4° Sesión Ordinaría del 2025, la adjudicación a Minella Stadium S.A., el único oferente, integrado por la firma argentina Pro Enter y el grupo brasileño Revee.
Meses después de la firma del contrato y de la entrega formal de los predios, comenzaron las críticas por la falta de obras visibles. Desde los bloques opositores se presentaron pedidos de informes y hasta se impulsó una inspección para conocer el estado de los trabajos comprometidos por la concesionaria.
Sin embargo, el debate político dio paso rápidamente a un escenario mucho más complejo. En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la financiera Sur Finanzas y a operaciones relacionadas con el fútbol argentino, la Justicia Federal solicitó documentación sobre el proceso licitatorio y realizó procedimientos para reunir información vinculada con la adjudicación. La investigación también alcanzó a funcionarios municipales, dos de los cuales prestaron declaración ante la Justicia. Pese a ello, el oficialismo minimizó el alcance del expediente, sostuvo que se trató únicamente de un requerimiento documental y promovió el archivo de un pedido de informes impulsado en el Concejo.
Ese contexto motivó una nueva presentación judicial en Argentina. El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani denunció a funcionarios del Ejecutivo municipal y a las empresas involucradas por presunta administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "La preocupación fue creciendo a medida que hablaba con distintos actores de la ciudad", explicó el fiscal, quien además aseguró que "las dudas sobre la solvencia del grupo económico" y la falta de acceso a información vinculada con la adjudicación fueron factores determinan tes para promover la denuncia.
En su presentación, Pettigiani también incorporó referencias a la investigación que involucra al grupo REAG —vinculado a Revee— por el denominado Caso Banco Master, además de la causa Sur Finanzas. Como parte de las medidas solicitadas, requirió convocar a declarar a los concejales que rechazaron la licitación, pedir colaboración a la Justicia brasileña para conocer el vínculo entre Revee y REAG y exigir a la Municipalidad la entrega de toda la documentación relacionada con la concesión.
Mientras tanto, en el Ejecutivo descartan que exista, por el momento, algún elemento que habilite una eventual rescisión del acuerdo. Fuentes municipales aseguran que no tienen conocimiento de ninguna resolución judicial que comprometa directamente a Minella Stadium y sostienen que la empresa continúa cumpliendo con las obligaciones administrativas pre vistas en el contrato. Sin embargo, crecen los rumores de que una productora se sumaría a Minella Stadium. Con ese marco, la concesión que prometía mar car el inicio de una nueva etapa para Mar del Plata quedó envuelta en un escenario donde las expectativas de inversión conviven con investigaciones judiciales, interrogantes sobre la solidez de sus protagonistas y una discusión política que, lejos de apagarse, suma nuevos y complejos capítulos.