El Gobierno confirmó un aumento y bono: de cuánto es y cuándo se cobra
El Gobierno nacional confirmó un incremento para los jubilados en julio de 2026. Conocé el calendario oficial y los nuevos montos con el bono incluido.
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, anunció formalmente un nuevo incremento para los jubilados y pensionados. Esta actualización mensual se enmarca en el nuevo esquema de pagos, impactando directamente en todos los haberes que se depositarán durante este mes de julio.
El incremento del 2,1% aplicable en julio surge de la inflación registrada durante el mes de mayo por el Indec. A través del Decreto 274/2024, los haberes previsionales se ajustan de manera mensual según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), contemplando un desfase de dos meses para su correspondiente liquidación.
Para aquellos beneficiarios que perciben la jubilación máxima, el haber final quedará fijado en $2.770.941,08. Cabe destacar que, a diferencia de quienes cobran los montos más bajos, este grupo no percibe el bono extraordinario de $70.000 impulsado por el Poder Ejecutivo.
Con la aplicación de este porcentaje oficial, las distintas prestaciones sociales y asignaciones quedan configuradas con los siguientes valores para el séptimo mes del año:
-Jubilación mínima: $411.989,32 (escalando a $481.989,32 en caso de que se confirme la continuidad del bono de $70.000). -Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45 ($399.591,45 con bono). -Pensiones no contributivas (PNC): $288.394,05 ($358.394,05 con bono). -Pensión para Madres de 7 Hijos: $411.989,32 ($481.989,32 con bono). -Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38. -AUH por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.
La Administración Nacional de la Seguridad Social hizo oficial el esquema de depósitos para este mes. El grupo que cobra los montos más altos y alcanza los $2.770.941,08 comenzará a percibir sus haberes a partir del 23 de julio.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio DNI terminados en 2: 13 de julio DNI terminados en 3: 14 de julio DNI terminados en 4: 15 de julio DNI terminados en 5: 16 de julio DNI terminados en 6: 17 de julio DNI terminados en 7: 20 de julio DNI terminados en 8: 21 de julio DNI terminados en 9: 22 de julio