LLA busca retener su base y puso en marcha un nuevo espacio joven
El nuevo programa de LLA busca capacitar a militantes de todo el territorio bonaerense en comunicación, gestión y liderazgo político.
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La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo espacio de formación política orientado a su militancia joven: el Programa de Formación para Jóvenes Liberales de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa consta de 11 encuentros bajo modalidad híbrida y apunta a que los militantes del espacio adquieran herramientas concretas de comunicación, organización y gestión política.
Dimos inicio al Programa de Formación de Jóvenes Liberales de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa cuenta con grandes expositores en distintas temáticas, como organización política, comunicación, liderazgo, políticas liberales, negociación, gestión y batalla cultural.… pic.twitter.com/ylMhrN6VMh
La conducción del programa recae en la diputada provincial Geraldine Calvella, oriunda de Saladillo, y en Sebastián Acuña, coordinador de la Juventud de La Libertad Avanza bonaerense. Ambos trabajan junto a las autoridades de EFDAP PBA, la escuela de formación del espacio libertario, entre las que se cuentan la diputada nacional Miriam Niveyro y la licenciada Claudia Lorena Delvalle, directora del Consejo Consultivo Académico de esa institución.
Calvella, de 25 años, se consolidó en los últimos meses como una de las principales referentes de la juventud libertaria bonaerense. Ocupó la coordinación juvenil de LLA hasta abril pasado, cuando dejó ese cargo, y actualmente es la legisladora más joven de la Cámara de Diputados de la provincia.
El acto de apertura contó con la presencia de Sebastián Pareja, principal armador territorial de La Libertad Avanza en la provincia, como primer orador invitado. Durante su intervención, Calvella definió el espíritu del ciclo al sostener que los jóvenes tienen "un rol fundamental en la transformación de la Argentina" y que para cumplirlo "es necesario formarse, involucrarse y asumir el compromiso de participar con ideas, valores y vocación de servicio". La dirigente remarcó además que el objetivo es "seguir apostando a la formación de una nueva generación de jóvenes preparada para defender las ideas de la libertad", ya que, según planteó, "las ideas necesitan personas dispuestas a llevarlas adelante".
El lanzamiento del programa se produce en paralelo a la expansión del armado juvenil libertario en el territorio bonaerense, en momentos en que el espacio impulsa en la Legislatura provincial un proyecto para bajar de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal.