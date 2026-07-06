Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 JUDICIALES

Al banquillo: comienza el juicio a un exintendente peronista

El intendente de Azul durante el período 2011-2015 irá a juicio oral por una serie de delitos vinculados a la contaminación del predio EcoAzul y al manejo de residuos patogénicos durante su gestión municipal. También están imputados dos exfuncionarios.

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