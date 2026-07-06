Al banquillo: comienza el juicio a un exintendente peronista
El intendente de Azul durante el período 2011-2015 irá a juicio oral por una serie de delitos vinculados a la contaminación del predio EcoAzul y al manejo de residuos patogénicos durante su gestión municipal. También están imputados dos exfuncionarios.
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Mientras esta tarde se confirmaba que el gobierno bonaerense le dio una mano al municipio de Azul para completar el pago de medio aguinaldo, comenzó el juicio oral contra el exintendente José Manuel Inza, quien deberá responder ante la Justicia por presuntos delitos ambientales cometidos durante su administración al frente del municipio entre 2011 y 2015.
El proceso judicial reúne dos expedientes que investigan, por un lado, la contaminación generada en el predio EcoAzul y, por otro, la acumulación de residuos patogénicos en el Hospital Municipal Pintos y en una unidad sanitaria de la ciudad.
De acuerdo a lo publicado por Séptima Sección, la fiscal Laura Margaretic estará a cargo de la acusación e intentará demostrar que Inza y el entonces secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Héctor Bolpe, incumplieron los deberes inherentes a sus cargos en relación con la gestión del predio de disposición final de residuos.
La investigación, cuya elevación a juicio fue solicitada en junio de 2018, también alcanza a Saldaño, quien está imputado en una de las causas junto al exintendente. Los tres llegarán al debate oral acusados por presuntas infracciones de carácter ambiental.
Las imputaciones incluyen el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y una presunta violación a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de materiales capaces de afectar la salud o contaminar el ambiente.
En el caso de Inza, la Justicia sostiene que existe un concurso real de delitos, ya que afrontará acusaciones en ambos expedientes. Bolpe figura procesado en la causa vinculada a EcoAzul, mientras que Saldaño deberá responder por la investigación relacionada con los residuos patogénicos.
Según la acusación, durante la gestión municipal no se habría garantizado el retiro de los desechos patogénicos por parte de la empresa contratada para esa tarea, lo que derivó en la acumulación de residuos en el Hospital Pintos y en la entonces Unidad Sanitaria N° 6, hoy Centro de Atención Primaria de la Salud.
Para la fiscalía, el exintendente tenía la responsabilidad primaria de asegurar una adecuada administración de este tipo de residuos y su omisión habría generado un riesgo ambiental y sanitario. El exjefe comunal ya registra una condena previa. En abril de 2020, tras acordar un juicio abreviado, recibió una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
En aquella oportunidad, la Justicia lo encontró responsable de cuatro hechos vinculados con irregularidades en la administración de fondos municipales, considerados como acciones independientes cometidas durante su paso por la intendencia de Azul.