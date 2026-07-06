Nuevo round: la provincia convocó a gremios docentes para paritarias
La cita será virtual durante el transcurso de la tarde. La primera oferta que realizó el gobierno bonaerense fue rechazada por insuficiente.
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Tras la reunión fallida del pasado viernes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó nuevamente a los gremios docentes para discutir paritarias. Tras unas semanas complicadas, donde se realizaron una serie de protestas sindicales (como el último paro docente), la gestión de Kicillof llamó a las bases obreras para negociar un aumento salarial.
El encuentro será de modalidad virtual, según indicaron desde la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). Los representantes del gobierno de Kicillof convocaron a partir de las 17.30 para tener una segunda negociación con los gremios docentes.
El llamado se da luego de la última oferta realizada por el gobierno bonaerense el pasado viernes, donde puso sobre la mesa un aumento salarial del 2.5% a percibirse con los haberes del mes de agosto. Sin embargo, los gremios fueron contundentes al rechazar la propuesta de Kicillof por considerarla insuficiente.
Allí se produjo un cuarto intermedio en la negociación, que continuará durante la tarde de este lunes. Quedó demostrado que la propuesta del gobierno está muy por debajo de las aspiraciones de los trabajadores, y esperarán que el gobierno de Kicillof aumente la oferta realizada durante este encuentro.
Tras el fracaso de la reunión del pasado viernes, desde la FEB emitieron un comunicado donde expresaron: "Este encuentro se dio como consecuencia del contundente paro docente realizado el día 30 de junio. En dicho ámbito, la propuesta presentada por el Ejecutivo Provincial del 2.5 % para julio sobre el sueldo de junio, fue rechazada por insuficiente, motivo por el cual se resolvió pasar a un cuarto intermedio".
"El FUDB volvió a poner sobre la mesa de negociación el repudio absoluto antes los hechos de violencias que ingresan a las escuelas y la necesidad de abordar de manera integral esta problemática, reclamando la implementación efectiva del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación, así como también la incorporación de políticas y medidas por parte del Estado Provincial que hagan frente a dicho flagelo, tanto escuelas de gestión estatal como privada", aseguraron.