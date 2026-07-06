Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 A CAPA Y ESPADA

El Gobierno de Kicillof defiende el traspaso de los aportes de Anses al IPS

El Gobierno nacional presentó una demanda contra la Provincia por obligar a transferir los aportes de trabajadores a la caja bonaerense. “Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires”, aseguró Carlos Bianco.

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