El Gobierno de Kicillof defiende el traspaso de los aportes de Anses al IPS
El Gobierno nacional presentó una demanda contra la Provincia por obligar a transferir los aportes de trabajadores a la caja bonaerense. “Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires”, aseguró Carlos Bianco.
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La demanda judicial que el gobierno de Javier Milei inició a la provincia de Buenos Aires contra la decisión de la Provincia de que unos 20.000 empleados de distintas empresas como ABSA y Aubasa, dejen de aportar al Anses y lo hagan desde este año al Instituto de Previsión Social (IPS), abrió un nuevo frente de batalla entre ambas administraciones.
Esta mañana, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, aseguró en conferencia de prensa: “Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”.
La disputa se centra en la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 sancionada por la Legislatura Bonaerense, en el que se estableció la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales hagan los aportes patronales al IPS y no a la Anses. De acuerdo con estimaciones, esto implica transferir al sistema previsional bonaerense millones de pesos por mes de unas 20 mil personas que antes iban a las arcas nacionales.
Tras la decisión de la gestión Kicillof, Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Justificó la demanda en la supuesta invasión de competencias federales, en la desfinanciación a la Anses y que genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.
Bianco consideró que la denuncia “busca dificultar la gestión en la provincia”, atribuyendo dicha acción a la intención del gobierno de Javier Milei de no quedarse sin los fondos. Tras asegurar que “va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la Anses”, añadió que “en general, cuando uno analiza otros casos similares, la Anses se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”
La medida incluye, entre otros organismos, a ABSA (la empresa de agua y cloacas que presta el servicio en 95 municipios), Aubasa (la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa), Centrales de la Costa, la Ceamse (realiza la gestión de los residuos urbanos), Bagsa (la empresa de gas) y otras de energía.
Cabe recordar que en este contexto, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para que se declare inconstitucional ese artículo que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes y auxiliares al IPS.