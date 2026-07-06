Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de julio de 2026 POLARIZACIÓN

Por Andrés Sosa

sosandres

El gobierno de PBA sube a Santilli al ring y también lo culpa por el ajuste de Milei

Desde la administración de Axel Kicillof apuntaron contra el flamante Jefe de Gabinete y dejaron en claro que es una correa de transmisión del Presidente de la Nación. En sentido, expresaron que "va a ser lo mismo" que Manuel Adorni.

Compartir