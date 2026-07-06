El gobierno de PBA sube a Santilli al ring y también lo culpa por el ajuste de Milei
Desde la administración de Axel Kicillof apuntaron contra el flamante Jefe de Gabinete y dejaron en claro que es una correa de transmisión del Presidente de la Nación. En sentido, expresaron que "va a ser lo mismo" que Manuel Adorni.
Compartir
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a cargar contra la Casa Rosada por el recorte de fondos a la Provincia y amplió la lista de responsables. Además de Javier Milei, apuntó contra Diego Santilli, Manuel Adorni, Luis Caputo y Guillermo Francos, a quienes ubicó como parte de una misma estrategia para desfinanciar a Buenos Aires.
En su habitual conferencia de prensa de los lunes, el funcionario de Axel Kicillof recordó que el desfinanciamiento de la provincia de Buenos Aires es producto de las medidas del Poder Ejecutivo nacional. Asimismo, apuntaron contra el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, al no responder las demandas realizadas por parte de PBA.
Bianco indicó que “claramente hay una decisión política, que no responde ni a Toto Caputo, ni a Santilli, ni Adorni, ni a en su momento a Guillermo Franco, hay una decisión política por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Milei, de desfinanciar con todos los instrumentos que tenga a su alcance la provincia de Buenos Aires”.
“Por eso, apenas asumió se cortaron todas las transferencias no automáticas que estaban basadas en distintas leyes y distintos convenios con el gobierno nacional que llegaron a la provincia de Buenos Aires”, dijo. Luego, sostuvo que “primero se dejaron de pagar durante tres o cuatro meses, inclusive el Fondo Compensador al Transporte del Interior, por ejemplo, después se dieron de baja todas esas transferencias no automáticas y se recortaron todos los programas nacionales que se aplicaban en la provincia”.
Entonces, reiteró: “También se dejaron de llevar adelante las mil obras que se estaban financiando o ejecutando por parte del gobierno nacional en nuestra provincia. Y por eso también no se nos ponen a disposición los avales para que nosotros podamos tomar el financiamiento que corresponde a la realización de obras públicas muy necesarias en la provincia de Buenos Aires, cosa que no se podría responder con ese latiguillo que inventó en algún momento Milei, como cosa simpática de no hay plata”.
En ese marco, explicó que “el financiamiento que obtiene la provincia de Buenos Aires negociando con organismos internacionales y que solo requiere por parte del gobierno nacional una notita que diga: ‘doy el aval para que la provincia de Buenos Aires pueda pueda tomar este financiamiento y ejecutarlo en su provincia’”.
A su vez, Bianco, indicó que “ni siquiera está basado en alguna cuestión técnica, porque lo único que tiene que revisar el gobierno nacional es que ese endeudamiento no supere un 8 por ciento del total del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cosa que estamos en la mitad. O sea que no hay ningún tipo de inconveniente para la provincia de Buenos Aires ni financiero ni del grado de endeudamiento existente para que podamos llevar adelante ese financiamiento”.
Más adelante, afirmó que “es una decisión política de ajustar no a la provincia de Buenos Aires, al gobernador, es ajustar a los bonaerenses. Son fondos que necesitan los bonaerenses para obra pública, fondos que necesitan los bonaerenses para programas de salud, educación, y que lamentamos que el gobierno nacional siga teniendo esta definición”.
“Algunos incautos pensaban que el cambio de jefe de Gabinete iba a solucionar este problema y lamento decir que no, que va a ser lo mismo”, sentenció el Ministro de Gobierno.
La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, habló sobre la medida de fuerza y relató que “las conversaciones estaban sucediendo antes y siguen, por supuesto, en curso. Una oferta que hizo el gobierno de la provincia de 2,5 por ciento que fue considerada insuficiente y las negociaciones continúan. Nosotros tenemos expectativa de que en estos días podamos llegar a a un acuerdo”.
“Quiero decir también que las paritarias no tienen únicamente un componente salarial, que es muy importante, desde luego, sino que también hay otros temas que estamos trabajando con los y las docentes. Por ejemplo, las preocupaciones que ellos tienen, vinculado con la violencia en las escuelas, con el descenso de la natalidad y el impacto que esto podría tener el trabajo docente en el futuro, o asuntos obligados a otros aspectos de la de la vida escolar”, agregó.