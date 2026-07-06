Indio Solari: el emotivo homenaje familiar a un mes de su muerte

A exactamente un mes de la partida de Carlos Alberto “Indio” Solari, su familia decidió compartir un recuerdo íntimo y conmovedor: la última fotografía que le tomaron con vida.La imagen, publicada en la cuenta oficial del músico, muestra al artista caminando por el jardín de su residencia en Parque Leloir, vestido con un tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol. Junto a la foto, Viru y Bruno escribieron un mensaje cargado de cariño: “Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito”, firmado con las iniciales “V y B”.El posteo incluyó además otra imagen captada por Gastón Daus, amigo, colaborador y fotógrafo del Indio durante casi tres décadas.La publicación generó una inmediata ola de emoción entre miles de seguidores, que inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, agradecimiento y recuerdos del icónico referente del rock argentino.Según la autopsia, Solari sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en la piscina climatizada de su casa, donde realizaba terapia por su enfermedad neurodegenerativa.La cuidadora y su esposa lo sacaron del agua y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.El informe médico descartó expresamente que la muerte se hubiera producido por ahogamiento.Con esta imagen, la familia del Indio cierra un primer mes de duelo con un gesto que sus seguidores interpretan como un acto de amor y cercanía: mostrar al artista tal como era en sus últimos momentos, sereno y en su entorno cotidiano.