Los Milei aceleran el plan 2027 con el lastre de Adorni que suma problemas judiciales
La secretaria General de la Presidencia encabezó en Misiones la inauguración de una Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza y dejó en claro que la prioridad del oficialismo es lograr la reelección. El mensaje llegó en paralelo con la decisión judicial que le prohibió salir del país al ex jefe de Gabinete por considerar que existe riesgo de fuga.
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Mientras el oficialismo intenta dejar atrás los distintos frentes de conflicto que se acumulan en las últimas semanas, Karina Milei decidió poner el foco en el futuro político de La Libertad Avanza. La presidenta del partido encabezó este sábado en Misiones la inauguración de una Escuela de Dirigentes y confirmó que el gran objetivo del espacio ya tiene fecha: la reelección de Javier Milei en 2027.
La definición llegó en un momento delicado para el Gobierno nacional. En paralelo con la actividad partidaria, la Justicia dispuso prohibir la salida del país de Manuel Adorni al considerar que existe un "peligro de fuga inminente", una resolución que volvió a colocar al vocero presidencial en el centro de la escena.
En ese contexto, Karina Milei eligió correrse de la coyuntura judicial y transmitir un mensaje de construcción política. Durante el acto sostuvo que la Escuela de Dirigentes busca formar a quienes tendrán la responsabilidad de consolidar el proyecto libertario en todo el país y aseguró que la meta es fortalecer al partido con vistas al próximo turno presidencial. "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027", afirmó ante militantes y dirigentes misioneros, en una de las definiciones políticas más contundentes desde el inicio de la gestión libertaria.
La secretaria General de la Presidencia remarcó que La Libertad Avanza necesita seguir ampliando su estructura territorial para acompañar el crecimiento electoral del espacio. Según explicó, la formación de dirigentes constituye uno de los pilares de esa estrategia, con la intención de contar con referentes preparados para competir y gobernar en cada distrito del país.
El lanzamiento de la escuela también representa una nueva etapa en el proceso de institucionalización del partido, que hasta ahora había concentrado gran parte de su construcción política en torno a la figura presidencial. Ahora, la conducción libertaria busca desarrollar cuadros propios y fortalecer una estructura que le permita sostener el proyecto más allá del mandato actual.
Sin embargo, la agenda del oficialismo volvió a verse atravesada por la situación de Manuel Adorni. La resolución judicial que le impide abandonar el país profundizó la incertidumbre sobre el futuro del funcionario, quien en los últimos meses se había transformado en una de las principales figuras políticas del Gobierno, además de ser una pieza importante dentro del armado partidario impulsado por Karina Milei.
La decisión judicial se fundamentó en la existencia de un supuesto riesgo de fuga, por lo que el vocero presidencial deberá permanecer en el país mientras avanza la investigación en la que está involucrado. El episodio generó un nuevo foco de tensión para el Gobierno, que intenta evitar que el caso opaque la agenda política y económica.
No deja de ser un contraste llamativo. Mientras uno de los dirigentes con mayor exposición pública enfrenta un escenario judicial complejo, la conducción de La Libertad Avanza decidió correr el eje de la discusión y comenzar a instalar el debate sobre un eventual segundo mandato presidencial.
Así, entre la necesidad de administrar los costos políticos del caso Adorni y el objetivo de consolidar el partido en todo el país, Karina Milei dejó una señal clara sobre las prioridades del oficialismo: el operativo reelección ya comenzó.