Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2026 DILEMAS

Los Milei aceleran el plan 2027 con el lastre de Adorni que suma problemas judiciales

La secretaria General de la Presidencia encabezó en Misiones la inauguración de una Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza y dejó en claro que la prioridad del oficialismo es lograr la reelección. El mensaje llegó en paralelo con la decisión judicial que le prohibió salir del país al ex jefe de Gabinete por considerar que existe riesgo de fuga.

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