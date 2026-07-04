Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2026 EN ROJO

Efecto Milei: la producción de autos cayó 18,3% en el primer semestre

Las automotrices produjeron 1,9% menos respecto de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio del año pasado. Los detalles de un sector que espera señales para remontar la situación.

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