Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2026 EXCLUSIÓN

​La pesca quedó fuera del alivio fiscal y crece la preocupación en el Puerto de Mar del Plata

El Decreto 566/2026 ratificó que el sector no recibirá la baja de retenciones. Pese al fracaso de las gestiones del subsecretario López Cazorla ante el Ministerio de Economía, Mar del Plata absorbe el impacto de una medida que ahoga los márgenes operativos de su principal industria. ￼

Compartir