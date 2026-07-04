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Argentina ya conoce su rival: enfrentará a Egipto

El equipo debe descansar para seguir su camino en el campeonato mundial

Argentina ya conoce su rival: enfrentará a Egipto
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La Albiceleste ya tiene rival confirmado para los octavos de final. Tras vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra y con la clasificación de Egipto tras eliminar a Australia en penales, el cruce entre ambos equipos quedó definido para el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo de Egipto, liderado por Mohamed Salah, superó a Australia en la tanda de penales y ahora espera por la campeona del mundo en un duelo que promete ser muy exigente.

Asimismo,  llega con confianza tras una buena fase de grupos y con la motivación de enfrentarse a uno de los grandes candidatos del torneo.

El resto del cuadro de octavos sigue definiéndose.

Este sábado se juegan dos partidos: Canadá contra Marruecos y Paraguay frente a Francia. Por otro lado, el domingo será el turno de Brasil ante Noruega y México contra Inglaterra.

El lunes se disputarán Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica. Finalmente, el martes, además del Argentina-Egipto, Suiza enfrentará al ganador de Colombia vs Ghana.

Argentina llega a este cruce tras un partido muy complicado ante Cabo Verde, donde tuvo que remar y sufrir para avanzar.

Ahora deberá prepararse para un nuevo desafío de alto nivel contra un Egipto que se presenta como un rival peligroso y con aspiraciones de dar la sorpresa.

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