Pruebas Aprender: PBA mejoró en Lengua y Matemática y superó la media nacional
Los resultados de la evaluación 2025 mostraron avances respecto de 2023 en los aprendizajes de los alumnos bonaerenses de sexto grado. La Provincia destacó que la mejora fue más marcada en las escuelas estatales y entre estudiantes de menores ingresos, y rechazó que pueda atribuirse al Plan Nacional de Alfabetización.￼
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La provincia de Buenos Aires registró una mejora en los resultados de las Pruebas Aprender 2025 en las áreas de Lengua y Matemática y se ubicó por encima del promedio nacional. Así lo informó el Gobierno bonaerense al analizar los datos de la evaluación realizada en noviembre del año pasado a estudiantes de sexto año de la escuela primaria, quienes iniciaron su trayectoria escolar en 2020, en pleno contexto de la pandemia de COVID-19.
Según el informe jurisdiccional, la cobertura de la prueba alcanzó al 95,4% de las escuelas primarias y al 83,8% de los alumnos de sexto año, lo que permitió contar con una muestra representativa del desempeño de los estudiantes bonaerenses.
En Lengua, el 77,4% de los estudiantes alcanzó un nivel de desempeño satisfactorio o avanzado, lo que representa una mejora de 10,2 puntos porcentuales respecto de la evaluación de 2023. En Matemática, ese porcentaje llegó al 56,3%, con un incremento de 4,7 puntos en comparación con la medición anterior. Desde la administración de Axel Kicillof resaltaron que Buenos Aires quedó por encima del promedio nacional y fue una de las jurisdicciones que más mejoró en Matemática.
Uno de los aspectos que destacó el Gobierno provincial es que la recuperación de los aprendizajes se concentró principalmente en las escuelas de gestión estatal y entre los estudiantes de menores recursos. En Lengua, el porcentaje de alumnos de escuelas públicas con desempeños por debajo del nivel básico cayó del 14,5% al 6,4%, mientras que en Matemática descendió del 29,8% al 24,1%.
En tanto, entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico también se observó una mejora significativa. En Lengua, quienes obtuvieron resultados por debajo del nivel básico pasaron del 19% en 2023 al 7,4% en 2025, mientras que en Matemática el indicador se redujo del 35,5% al 26,8%.
Desde la Dirección General de Cultura y Educación atribuyeron la mejora al trabajo sostenido realizado tras la pandemia, con políticas orientadas a la revinculación escolar, la intensificación de la enseñanza, la distribución de más de ocho millones de libros, la ampliación de las plantas docentes, obras de infraestructura y la implementación de las Pruebas Escolares Bonaerenses desde 2022.
Al mismo tiempo, el Gobierno bonaerense rechazó la interpretación realizada por el Ministerio de Capital Humano, que vinculó los resultados con el Plan Nacional de Alfabetización. Argumentó que los estudiantes evaluados cursaban quinto grado cuando ese programa fue anunciado y que la iniciativa estaba dirigida principalmente al primer ciclo de la primaria. Además, remarcaron que el propio informe nacional aclara que los resultados no permiten atribuir de manera causal las mejoras observadas a una política específica.
Por último, la Provincia sostuvo que, si bien los resultados muestran una recuperación de los aprendizajes, todavía persisten desafíos, especialmente en Matemática. En ese marco, ratificó la continuidad de políticas para fortalecer la enseñanza y anunció la implementación del programa Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA) en el nivel secundario, con el objetivo de reforzar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de los alumnos que egresan de la primaria con desempeños por debajo del nivel esperado.