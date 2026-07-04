Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de julio de 2026 EN ASCENSO

Pruebas Aprender: PBA mejoró en Lengua y Matemática y superó la media nacional

Los resultados de la evaluación 2025 mostraron avances respecto de 2023 en los aprendizajes de los alumnos bonaerenses de sexto grado. La Provincia destacó que la mejora fue más marcada en las escuelas estatales y entre estudiantes de menores ingresos, y rechazó que pueda atribuirse al Plan Nacional de Alfabetización.￼

Compartir