Argentina le ganó a Cabo Verde en un intenso partido por los 16avos

La Selección Argentina derrotó este viernes por 3 a 2 a Cabo Verde en un partido que necesitó del alargue para definirse y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.



El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de Lionel Messi, quien aprovechó una asistencia de Lisandro Martínez y definió de puntín dentro del área para poner el 1 a 0. Con ese tanto, el capitán argentino volvió a quedar como el máximo goleador del certamen.



Durante gran parte del encuentro, Argentina dominó la posesión y generó las principales situaciones de peligro, aunque no logró ampliar la ventaja antes del descanso.



En el complemento, Cabo Verde llegó al empate a los 15 minutos a través de Deroy Duarte, que definió cruzado ante la salida de Emiliano Martínez. A partir de ese momento, la Selección perdió claridad en ataque y, pese a buscar el triunfo durante el tiempo reglamentario, no consiguió superar nuevamente al arquero Vozinha.



Ya en el alargue, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste tras conectar un centro en el segundo palo y vencer al arquero rival con un potente remate. Sin embargo, cuando parecía que el encuentro estaba resuelto, Sidny Cabral marcó el 2 a 2 con un remate al ángulo que volvió a igualar el marcador.



La clasificación argentina llegó en la segunda parte del tiempo suplementario. Tras un tiro de esquina, Cristian “Cuti” Romero ganó de cabeza dentro del área y convirtió el 3 a 2 definitivo para sellar el pase a la siguiente ronda.



Con este resultado, Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con Egipto en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.