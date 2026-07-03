Negociación estancada: PBA ofreció aumento de 2.5% y fue insuficiente para los gremios
En una nueva reunión por negociaciones de paritarias, el Ejecutivo provincial realizó una oferta que fue rechazada totalmente por los gremios docentes. Se empantana la discusión luego de semanas complicadas para el gobierno de Kicillof
Compartir
Luego de semanas complicadas repletas de reclamos sindicales, un paro docente que tuvo un 95% de adhesión, el gobierno bonaerense convocó a los gremios estatales para una nueva negociación en el marco de la Ley 10.430 luego de semanas sin una convocatoria formal para la discusión.
En un panorama complejo para las arcas bonaerenses y para todos los trabajadores, el gobierno de Axel Kicillof, con el ministro de Economía, Pablo López, y su par de Trabajo, Walter Correa, realizó una oferta de un aumento del 2.5% para que sea percibido en los haberes de agosto.
Desde los gremios estatales fueron contundentes. Ni siquiera trataron la propuesta por considerarla insuficiente y la rechazaron completamente desde las diferentes organizaciones, generando así un nuevo dolor de cabeza para la administración de Axel Kicillof.
Por esta situación, se produjo un cuarto intermedio en las negociaciones con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin fecha ni hora de reanudación.
El encuentro llegó luego de casi tres semanas sin negociaciones formales. En la última reunión paritaria, el Ejecutivo provincial se limitó a ratificar que abonaría el medio aguinaldo en tiempo y forma, anunció una actualización de las asignaciones familiares y presentó un plan de desendeudamiento del Banco Provincia.
Tras el fracaso de la reunión, desde la FEB emitieron un comunicado donde expresaron: "Este encuentro se dio como consecuencia del contundente paro docente realizado el día 30 de junio. En dicho ámbito, la propuesta presentada por el Ejecutivo Provincial del 2.5 % para julio sobre el sueldo de junio, fue rechazada por insuficiente, motivo por el cual se resolvió pasar a un cuarto intermedio".
"El FUDB volvió a poner sobre la mesa de negociación el repudio absoluto antes los hechos de violencias que ingresan a las escuelas y la necesidad de abordar de manera integral esta problemática, reclamando la implementación efectiva del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación, así como también la incorporación de políticas y medidas por parte del Estado Provincial que hagan frente a dicho flagelo, tanto escuelas de gestión estatal como privada", aseguraron.
Sin embargo, no formuló ninguna propuesta de incremento salarial para los distintos sectores de la administración pública. Y para sumarle un nuevo capítulo a esta historia, la oferta que realizaron desde el gobierno bonaerense está muy por debajo de las expectativas de los gremios.
La reanudación de las negociaciones se produjo en un contexto de creciente presión gremial por la aceleración de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales. Los sindicatos esperan que la Provincia presente una propuesta concreta que permita reabrir la discusión salarial y evite una profundización del conflicto en las próximas semanas.