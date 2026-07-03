Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2026 PARITARIAS

Negociación estancada: PBA ofreció aumento de 2.5% y fue insuficiente para los gremios

En una nueva reunión por negociaciones de paritarias, el Ejecutivo provincial realizó una oferta que fue rechazada totalmente por los gremios docentes. Se empantana la discusión luego de semanas complicadas para el gobierno de Kicillof

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