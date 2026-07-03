La oposición exige explicaciones a Kicillof por la millonaria contratación de un streaming
La Libertad Avanza presentó pedidos de informes en la Legislatura para que el Gobierno bonaerense detalle el destino de una licitación por más de $2.278 millones. Desde el espacio cuestionan que los recursos puedan destinarse a una estructura de comunicación con fines propagandísticos.
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La Libertad Avanza bonaerense salió al cruce de una millonaria contratación impulsada por el gobierno de Axel Kicillof para la producción y distribución de contenidos audiovisuales y presentó pedidos de informes en el Senado y en la Cámara de Diputados para conocer el alcance de la iniciativa. Desde la oposición buscan determinar si el material tendrá un carácter exclusivamente institucional o si podría utilizarse para promocionar la gestión provincial y a sus funcionarios.
La presentación apunta al Proceso de Compra N° 401-0405-LPU26, mediante el cual la administración bonaerense proyecta destinar más de $2.278 millones durante seis meses a un servicio integral de producción audiovisual.
En los pedidos de informes, los bloques libertarios solicitaron que el Poder Ejecutivo detalle el destino de los recursos, los medios donde se distribuirán los contenidos, las características de la programación prevista y los mecanismos de control que se implementarán para evitar un eventual uso partidario de fondos públicos.
Además, remarcaron que el expediente contempla una importante estructura técnica, con unidades móviles, cámaras de seguimiento, servicios de filmación con drones, sistemas de transmisión y un estudio propio para la producción y emisión en vivo, lo que, según sostienen, permitiría realizar una cobertura permanente de las actividades del Gobierno provincial.
En ese marco, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cuestionó con dureza la iniciativa. "La realidad del abandono y la inoperancia de esta gestión es tan evidente que Kicillof ya se da cuenta que la que gasta en pauta oficial no le alcanza. Ahora va por un canal de propaganda propio, queriendo armar su medio provincial y en seis meses va a despilfarrar $2.278 millones de cada bonaerense cuando las escuelas están cerradas, los policías no tienen herramientas de trabajo y la gente es rehén de una provincia en crisis", afirmó.
En la misma línea, el presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, sostuvo que "la comunicación institucional no está en discusión, pero que un gobierno que fracasa en las cuestiones más básicas pretenda gastar más de 2 mil millones para montar una estructura de comunicación propia en medio de la crisis que atraviesa la Provincia es una vergüenza. Las prioridades están completamente invertidas".
A su vez, el diputado provincial Juanes Osaba también cargó contra la decisión del Ejecutivo bonaerense. "Lo de Kicillof ya es un delirio insostenible: mientras la provincia se hunde en la inseguridad, la crisis en el IOMA y los días de clases perdidos por los paros docentes, el gobernador usa la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica y abrir un canal de TV. Siguen financiando el gasto público con la tuya y eso no puede ser así", expresó.
Con esta ofensiva parlamentaria, La Libertad Avanza busca que el Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre la contratación y aclare el alcance de un proyecto que la oposición considera excesivo por el monto involucrado y por el posible uso político de los contenidos audiovisuales que se producirán.