Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2026 EN LA PROVINCIA

La oposición exige explicaciones a Kicillof por la millonaria contratación de un streaming

La Libertad Avanza presentó pedidos de informes en la Legislatura para que el Gobierno bonaerense detalle el destino de una licitación por más de $2.278 millones. Desde el espacio cuestionan que los recursos puedan destinarse a una estructura de comunicación con fines propagandísticos.

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