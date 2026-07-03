Lentes con IA: la magia diaria

Interpretan elentorno, traducen conversaciones, proyectan pantallas virtuales y capturan imágenes. Te mostramos los modelos que lideran las últimas tendencias
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Las lentes inteligentes se posicionan en 2026 como un complemento tanto práctico como aspiracional. Impulsadas por la integración de la inteligencia artificial, estos anteojos interpretan el entorno en tiempo real, responden preguntas contextuales, traducen conversaciones al instante, proyectan pantallas virtuales, muestran subtítulos y capturan imágenes con facilidad.
Entre sus principales características destacan cámaras de alta resolución con grabación en 3K, micrófonos y parlantes para audio inmersivo, reconocimiento visual, traducción en tiempo real, pantallas micro-OLED en los modelos de realidad aumentada y diseños cada vez más livianos con autonomía extendida gracias a sus estuches de carga.
Entre los cinco mejores modelos del mercado en 2026 se destaca el Ray-Ban Meta Wayfarer 2, que representa la integración más completa del segmento. Incorpora cámara de 12 MP, grabación en 3K, Meta AI para traducción y respuestas contextuales, y control por voz y tacto. Su precio inicia en 400-600 USD y destaca por su diseño discreto, ideal para el uso diario.
El Asus ROG Xreal R1 se orienta al público gamer con una pantalla virtual equivalente a 171 pulgadas, resolución FHD, tasa de refresco de 240 Hz, conversión 2D a 3D y lentes electrocrómicas. Su precio parte de los 600 USD y ofrece inmersión total tanto para videojuegos como para productividad.
Los TCL RayNeo Air 4 Pro son perfectos para multimedia y viajes. Ofrecen una pantalla virtual de hasta 201 pulgadas con soporte HDR y sonido Bang & Olufsen. Cuestan desde 700 USD y son ideales para disfrutar cine y series en cualquier lugar.
Los Even Realities G2 son ultralivianos, con apenas 35,7 gramos, y proyectan subtítulos en 35 idiomas, resumen de notas y mapas en tiempo real. Su precio inicia en 700 USD y resultan especialmente útiles para personas con dificultades auditivas.
Por último, el Rokid AI ofrece traducción en tiempo real, asistente IA, brillo de hasta 1500 nits y cámara de 12 MP. Con un precio inicial desde 400 USD, se presenta como una opción accesible y potente.