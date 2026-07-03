Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2026 COMPLICADOS

"No alcanza para vivir": el desahucio salarial que golpea a los médicos de Villa Gesell

Profesionales de la salud denuncian sumas no remunerativas que perjudican el aguinaldo y la jubilación, mientras el municipio evita negociar con el gremio.

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