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"No alcanza para vivir": el desahucio salarial que golpea a los médicos de Villa Gesell

Profesionales de la salud denuncian sumas no remunerativas que perjudican el aguinaldo y la jubilación, mientras el municipio evita negociar con el gremio.

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El sistema de salud pública de Villa Gesell atraviesa una situación crítica, marcada por salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de sus profesionales, falta de insumos esenciales y un deterioro edilicio que afecta tanto al personal como a la atención de los pacientes. La combinación de estos factores viene provocando una salida constante de médicos y médicas hacia otros distritos, en momentos de creciente demanda sanitaria en la ciudad.

Frente a este panorama, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) difundió un comunicado en el que calificó la situación del personal sanitario municipal como de "extrema vulnerabilidad", y remarcó que las condiciones laborales y salariales actuales "impactan directamente en la atención que recibe la comunidad".

Entre los datos más alarmantes, se destaca que un especialista con 24 horas semanales de trabajo cobra apenas $564.972,85, monto compuesto en buena parte por conceptos no remunerativos que terminan afectando el aguinaldo, las vacaciones y los aportes jubilatorios futuros. A esto se suma la negativa del municipio a discutir paritarias con el gremio, lo que -según denunciaron desde el sector- obliga a una judicialización permanente de los reclamos.

El comunicado detalla además un cuadro de precariedad estructural: escasez de reactivos e insumos, sobrecarga de guardias por falta de personal, renuncias en aumento, presencia de médicos recién egresados sin matrícula provincial habilitante, y espacios de trabajo con humedad, sin calefacción ni agua caliente y con mobiliario deteriorado.

Al ser Villa Gesell una ciudad con un solo efector de salud pública, los profesionales remarcaron que cualquier debilitamiento del sistema golpea a toda la comunidad. Por eso, desde AMRA reclamaron a las autoridades municipales una respuesta urgente y la apertura inmediata de instancias de diálogo para frenar lo que definieron como un deterioro creciente del sistema sanitario local.

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