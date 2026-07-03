Venezuela de luto y en ruinas

Una semana después de los potentes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, el gobierno decretó este miércoles siete días de duelo nacional en homenaje a las miles de víctimas de la tragedia
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Una semana después de los potentes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, el gobierno decretó este miércoles siete días de duelo nacional en homenaje a las miles de víctimas de la tragedia.
La medida, anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez entró en vigencia y se extenderá hasta el 8 de julio.
Durante este período, las banderas nacionales ondearán a media asta en todas las instituciones públicas, militares y sedes diplomáticas del país. Rodríguez expresó que “el alma de Venezuela está desgarrada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos” e informó el inicio de una “vigilia nacional” en memoria de las víctimas.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el 24 de junio de 2026 y afectaron principalmente el estado de La Guaira, Caracas y regiones aledañas. Hasta el momento, el balance oficial reporta cerca de 2.000 muertos, más de 10.500 heridos y miles de desaparecidos, con labores de rescate que aún continúan entre los escombros.
decreto se produce en medio de crecientes críticas de organizaciones civiles, voluntarios y damnificados, quienes denuncian obstáculos en la distribución de ayuda humanitaria, lenta respuesta estatal y una fuerte dependencia de rescatistas internacionales, voluntarios y familiares para las labores iniciales de salvamento.
Los organismos como la ONU y la OPS han expresado preocupación por la presión sobre los hospitales, el riesgo de brotes de enfermedades y las necesidades de unas 700.000 personas afectadas.
Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima daños por unos 6.700 millones de dólares en viviendas, infraestructura y otros activos, cifra que podría a
El gobierno reportó que más de 80.800 familias han recibido asistencia, con más de 26.000 efectivos venezolanos y miles de rescatistas extranjeros participando en las operaciones. Sin embargo, las c
Este duelo nacional ocurre mientras se multiplican historias de heroísmo y dolor, como los rescates de sobrevivientes que permanecieron días bajo los escombros.
La tragedia, una de las más graves en la historia reciente del país, pone de manifiesto tanto la solidaridad ciudadana como los desafíos en la gestión de la emergencia.