La Provincia cargó contra Milei por la baja de la recaudación nacional
Desde el Gobierno bonaerense señalaron que el esquema económico genera menos consumo, menor actividad y una fuerte pérdida de recursos coparticipables.
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El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, cuestionó la evolución de la recaudación tributaria nacional durante el primer semestre de 2026 y atribuyó el retroceso al impacto del modelo económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según indicó, los ingresos tributarios acumularon una caída real del 5,3 por ciento respecto del mismo período de 2025 y quedaron 11,6 por ciento por debajo del promedio histórico.
A través de sus redes sociales, el funcionario remarcó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lleva ocho meses consecutivos de baja y consideró que ese dato refleja el deterioro del consumo y de la actividad económica. Además, señaló que en junio la recaudación total alcanzó los 20 billones de pesos, con una caída real interanual del 7,5 por ciento.
López también destacó que los ingresos por IVA retrocedieron 4,1 por ciento y los aportes a la seguridad social un 3 por ciento, cifras que vinculó con la pérdida de empleo formal. En esa línea, sostuvo que durante junio se recaudaron 6,6 billones de pesos menos que un año atrás y que los recursos coparticipables descendieron 4,7 por ciento.
Para el ministro bonaerense, la caída de la recaudación expone una economía debilitada y genera un fuerte impacto sobre las finanzas de las provincias y los municipios. En ese sentido, advirtió que la provincia de Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas por la disminución de los recursos nacionales.