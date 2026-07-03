Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de julio de 2026 GUILLERMO MORENO

"A Kicillof se le puede ofrecer ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"

El exsecretario de Comercio apuntó contra Kicillof y también destacó que el peronismo es el único partido opositor a Javier Milei. "La ciudad de Buenos Aires es gorila, pero progre. Kicillof no tiene olor a peronista, así que no hay problema",afirmó.

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