"A Kicillof se le puede ofrecer ser el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"
El exsecretario de Comercio apuntó contra Kicillof y también destacó que el peronismo es el único partido opositor a Javier Milei. "La ciudad de Buenos Aires es gorila, pero progre. Kicillof no tiene olor a peronista, así que no hay problema",afirmó.
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-¿Cómo ves el presente del peronismo?
-Me parece que a nivel de superestructura hay dos espacios, en uno se está destacando el progresismo con Kicillof a la cabeza y luego el peronismo que se juntó en Parque Lezama, que es mucho más en términos de superestructura. Está el progresismo nacional y popular y muchos de los nuestros están en esa historia por Kicillof, porque es el gobernador de la provincia, pero no porque doctrinariamente estén ahí, sino porque son peronistas. En fin, Lezama dio el puntapié inicial para un armado bien doctrinario peronista y después está el armado de Kicillof, que junta básicamente doctrinariamente progresistas y socialdemócratas. Pero hay que reconocer que hay compañeros ahí también.
¿Y a Kicillof lo estás viendo cómo peronista?
-No, él es socialdemócrata. El problema de Kicillof es cómo piensa la economía y eso sería solamente un debate alrededor de algunos puntos menores dentro de la doctrina. Con Kicillof hay una contradicción muy fuerte por su visión de la economía del mundo socialdemócrata. Él estaba en contra de la década ganada y en realidad lo que no percibe es que se completó, sino que se agotó. El esquema de salida fue la socialdemocracia y yo le digo que está equivocado, que fracasaron él en su gestión y Alberto Fernández los cuatro años que fue gobierno. Y esa es una discusión antagónica que es muy difícil de sintetizar. La economía peronista se expresó en la década ganada, el modelo se había completado y no hay ninguna duda, pero ellos consideran que el modelo se había agotado. A partir de ese momento, la solución que encontraron fue peor que la aparente enfermedad; y yo lo que digo es que el modelo no se había agotado, se había completado y lo que había que hacer es cambiar el sesgo hacia la inversión. Pero, en vez de cambiar y prolongar la frontera de producción, lo que hicieron fue devaluar y ahí empezó un desastre y no terminamos de caer hasta ahora. Si ellos quieren seguir haciendo una economía socialdemócrata y no una economía peronista vas a estar en el gobierno de Alberto bis.
-¿Lo ves al peronismo como alternativa de gobierno frente a Milei y como opositor hoy en día?
-Sí, claro, el peronismo es el único opositor y ahora se está plantando Macri también. Pero no lo veo a Macri junto con Milei, creo que van a ser dos listas distintas y creo que también van a ser dos listas en el peronismo. Finalmente, Kicillof no reniega de su candidatura a presidente, pero se le puede ofrecer ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires; sería un candidato muy bueno para la Ciudad. Yo le dije que fuera embajador en Paraguay, quizás es mejor que sea jefe de gobierno.
- ¿Cómo crees que debe ser la elección de 2027?
-Un presidente peronista y a jefe de gobierno Kicillof.
-¿Pero lo van a querer los porteños a Kicillof?
-La ciudad de Buenos Aires es gorila, pero progre. Kicillof no tiene olor a peronista, así que no hay problema. ¿Qué diferencia hay entre Kicillof y Aníbal Ibarra?
-¿No hay diferencias?
-Los dos son de Buenos Aires, los dos son socialdemócratas. O sea que todo eso tiene la obligación de acompañar y el peronismo también. Entonces, que se hagan fuertes en la ciudad con Kicillof y que dejen al peronismo gobernar como corresponde.
- ¿Cómo crees que tiene que ser la elección de candidatos el año que viene? ¿Cómo tiene que definirse eso?
-Va a ser por consenso. No hay posibilidad ninguna que haya una interna, la última interna del peronismo presidencial la pagó Alfonsín. No hay plata para hacer una interna nacional, es un absurdo esa propuesta, no hay plata en los partidos para hacerlo. Los partidos no tienen caja, no sé de qué están hablando.
-¿Cómo la ves a Cristina en las definiciones para el año que viene?
-La veo que debería estar libre y ahí tiene que decidir si quiere ser candidata o no. Yo, personalmente, creo que tiene que estar libre y ser parte de un consejo superior. Obviamente es la persona que más votos tiene en términos individuales, sin ninguna duda.