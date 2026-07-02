Primera misión para Santilli: negocia con gobernadores la vuelta de las colectoras
Milei está decidido a dar de baja las PASO. Pero, a cambio, busca reinstaurar un controvertido artilugio electoral que fomenta la estrategia de los candidatos “toma todo”.
Compartir
El nuevo jefe de gabinete del gobierno libertario, Diego Santilli, ya encaró su primera misión: negociar el fin de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales del año que viene. Sin embargo, la idea no es que las primarias no se vayan sin más, sino que sean reemplazadas por un polémico sistema traído del pasado: las listas colectoras.
En efecto, Santilli, que ya estableció lazos con los gobernadores de las distintas provincias en su paso por el Ministerio del Interior, ahora es el encargado de negociar con ellos la vuelta de esta estrategia que permite la instalación de candidatos “toma todo”, ya que consiste en que diversas listas provinciales y municipales se encolumnen detrás de un mismo candidato a presidente o gobernador.
La idea es que el sistema se aplique sólo para la elección de diputados nacionales, donde La Libertad Avanza (LLA) tiene más chances de sumar en vez de restar, ya que en el Senado se prevé que el peronismo pueda obtener dos bancas en varias provincias.
Para esto, el gobierno de Javier Milei busca acordar con el radicalismo, que aún puede mostrarse reacio; en el PRO (el partido del propio Santilli) la negociación sería más sencilla. Aunque la alternativa de las colectoras podría perjudicar al partido amarillo en la provincia de Buenos Aires, donde la alianza con los violetas permitió ganar las legislativas nacionales el año pasado.
La idea es que Santilli pueda anudar un acuerdo con los gobernadores para tener la reforma política lista antes de fin de año, sin PASO y con colectoras. La oferta que, según piensa, algunos de ellos no podrán rechazar es que las listas de candidatos a diputados radicales en sus provincias vayan colgadas de la boleta de LLA para la presidencia, algo que podría multiplicar los escaños obtenidos por el partido centenario.
El boceto con el que trabaja el gobierno es que en cada jurisdicción pueda haber hasta dos listas colectoras por partido, de manera que cada candidato presidencial pueda sumar en todas ellas según los acuerdos a que se arribe en cada provincia.