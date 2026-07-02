Volver | La Tecla Nacionales 2 de julio de 2026 POLÉMICO

Primera misión para Santilli: negocia con gobernadores la vuelta de las colectoras

Milei está decidido a dar de baja las PASO. Pero, a cambio, busca reinstaurar un controvertido artilugio electoral que fomenta la estrategia de los candidatos “toma todo”.

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