Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2026 LLAMATIVO

El evento en CABA que cerró (por un día) la grieta entre los intendentes

Jefes comunales de todas las corrientes del peronismo bonaerense y del PRO participaron del encuentro y posaron juntos para la foto. ¿A qué se debió la impensada coincidencia?

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