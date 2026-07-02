El evento en CABA que cerró (por un día) la grieta entre los intendentes
Jefes comunales de todas las corrientes del peronismo bonaerense y del PRO participaron del encuentro y posaron juntos para la foto. ¿A qué se debió la impensada coincidencia?
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No es muy común ver posando para una misma foto a intendentes bonaerenses de todas las ramas del peronismo junto a jefes comunales del PRO. Sin embargo, esto mismo ocurrió ayer, en un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que logró que la grieta política quedara a un lado, al menos por un día.
¿Cuál fue el acontecimiento que hizo que se juntaran, sonrientes, la camporista Eva Mieri, el massista Juan Andreotti, el kicillofista Ariel Sujarchuk y la proísta Soledad Martínez, por nombrar sólo a algunos?
La ocasión no fue estrictamente política. Se trató del Encuentro Federal por la Memoria, realizado ayer en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y del que participó medio centenar de intendentes de todo el país, entre ellos, 19 de la provincia de Buenos Aires.
Los alcaldes firmaron una declaración conjunta en la que ratifican su compromiso con la búsqueda de justicia por el atentado a la mutual judía, del que en pocos días se cumplirán 32 años.
Los intendentes bonaerenses que estuvieron presentes y que suscribieron esa declaración son Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Moreira (San Martín), Soledad Martínez (Vicente López), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Rodrigo Aybar (Tres de Febrero), Juan Andreotti (San Fernando), Leonardo Boto (Luján), Marcelo Matzkin (Zárate), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Carlos Balor (Berazategui), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Eva Mieri (Quilmes), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Garate (Tres Arroyos), Ricardo Marino (Carmen de Patagones) y Carlos Bevilacqua (Villarino).
Así, la ocasión juntó a quince jefes comunales peronistas (pero procedentes de distintas vertientes) con dos “amarillos” (Martínez y Matzkin), un libertario (Rodrigo Aybar, sucesor de Diego Valenzuela) y un vecinalista (Bevilacqua).
Un vigésimo representante bonaerense, que asistió en lugar del kicillofista Julio Alak, fue el recientemente designado secretario de Relaciones Internacionales de la ciudad de La Plata, Daniel Lipovetzky. Curiosamente, es un hombre del PRO, que hoy revista en el gabinete del intendente de la capital provincial.
También dieron el presente y firmaron el documento una treintena de alcaldes y representantes municipales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Chubut, Chaco, Misiones, Salta, San Juan, Tucumán, Río Negro y Neuquén.