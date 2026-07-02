Morena Rial fue condenada a tres años de prisión tras alcanzar un acuerdo en el marco de la causa que la investigaba por un hecho delictivo. La resolución judicial marcó un nuevo capítulo en su situación procesal, aunque su futuro inmediato dependerá de una decisión clave: si la Justicia hace lugar o no al pedido de excarcelación presentado por su defensa.



La condena fue dictada mediante un procedimiento abreviado, mecanismo que permite resolver una causa cuando existe un acuerdo entre las partes sobre los hechos y la pena. Ahora, el tribunal deberá analizar si la joven puede continuar el proceso en libertad mientras la sentencia queda firme.



Durante la audiencia también se evaluaron las condiciones personales de la cantante y los antecedentes del expediente, elementos que serán determinantes para resolver el planteo de la defensa.



La causa tuvo una fuerte repercusión pública debido al perfil mediático de la hija de Jorge Rial, quien en los últimos meses quedó en el centro de la escena por distintos episodios judiciales y personales.



Mientras se espera la resolución sobre su excarcelación, la condena representa un punto de inflexión en el expediente. La decisión que adopte la Justicia en las próximas horas definirá si la actriz recupera la libertad o deberá permanecer detenida mientras avanza el proceso.